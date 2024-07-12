Haber Tarihi: 12 Temmuz 2024 14:07 - Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2024 14:07

Bugün yağmur var mı, yağacak mı? 12 Temmuz 2024

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için 16 ilde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Hava durumu araştırmaları yeni güne girerken hız kazandı. Peki, bugün yağmur var mı, yağacak mı?

Bugün yağmur var mı, yağacak mı? 12 Temmuz 2024
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesi, Kahramanmaraş çevresi, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun (Bitlis, Hakkari ve Şırnak hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Özellikle Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

16 i̇l i̇çin sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağışın beklendiği Artvin, Çorum, Giresun, Kastamonu, Sinop, Tokat, Bayburt, Ardahan, Çankırı, Erzurum, Kars, Ordu, Sivas, Yozgat, Bartın ve Karabük illeri için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Afyonkarahisar i̇çin özel uyarı

Afyonkarahisar'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

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