Haber Tarihi: 07 Ekim 2023 17:09 - Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2023 17:09

Bugün yağmur var mı? 7 Ekim bu hafta sonu yağmur var mı?

İstanbul hava durumu ile ilgili uyarılar peş peşe geldi. 7 Ekim 2023 Meteoroloji Genel müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da ve 4 ilde yağış bekleniyor. Ayrıca İstanbul'da yağmurlarla ilgili olarak da AKOM ve Valilik'ten de açıklama geldi. Peki, bugün yağmur var mı? 7 Ekim 2023 İstanbul'da yağmur var mı? İşte 7 Ekim İstanbul hava durumu...

Bugün yağmur var mı? 7 Ekim bu hafta sonu yağmur var mı?
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Bir süredir devam eden hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği süreç, bugün sona eriyor. İstanbullular ise bugünün hava durumunu merak ederken Bugün yağmur var mı? 7 Ekim İstanbul'da yağmur yağacak mı, saat kaçta? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde yer alıyor.
7 EKİM BUGÜN YAĞMUR VAR MI?


Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri, Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakasının kuzey kıyıları aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25

İzmir: Az bulutlu ve açık 28

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33


Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 28

 

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