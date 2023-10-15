Bugün yağmur var mı? 15 Ekim yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir...

Bir süredir devam eden hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği süreç, bugün sona eriyor. İstanbullular ise bugünün hava durumunu merak ederken Bugün yağmur var mı? 15 Ekim İstanbul'da yağmur yağacak mı, saat kaçta? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde yer alıyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın içbatı kesimleri ve Hatay kıyıları ile zamanla Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan, Kars, Iğdır ve Van hariç) ile Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir, Konya'nın batısı, Tokat ve Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların bu gece saatlerinde Osmaniye, K. Maraş'ın batısı ve Hatay kıyılarında, yarın Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.EDİRNE 11°C, 27°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 14°C, 22°CParçalı ve az bulutluSAKARYA 12°C, 24°CParçalı bulutluKIRKLARELİ 12°C, 26°CParçalı ve az bulutluSon dakika sağanak yağış uyarısı | Bugün (15 Ekim Pazar) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandıEGEParçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Aydın'ın doğusu, Muğla ve Denizli çevrelerinin bugün öğle saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve bugün sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 7°C, 22°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 13°C, 27°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 14°C, 26°CParçalı ve az bulutluMANİSA 13°C, 29°CParçalı bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya'nın batı kesimleri ile Hatay kıyıları, zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Osmaniye, Hatay kıyıları ile K. Maraş'ın batısında, bugün Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 18°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA 19°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri ile zamanla il genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 17°C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN 19°C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kayseri çevreleri ile bugün Eskişehir, Konya'nın batısı, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün Kayserinin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 9°C, 24°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI 4°C, 25°CParçalı ve az bulutluSon dakika sağanak yağış uyarısı | Bugün (15 Ekim Pazar) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandıESKİŞEHİR 7°C, 24°CParçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 9°C, 21°CParçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve bugün sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU 5°C, 24°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 10°C, 25°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 5°C, 24°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 13°C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 9°C, 25°CParçalı , zamanla yer yer çok bulutluSAMSUN 13°C, 22°CParçalı bulutluTOKAT 8°C, 24°CParçalı, zamanla çok bulutlu,bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıTRABZON 15°C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, bugün zamanla yer yer çok bulutlu, bugün güney ve batı kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra Malatya, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. bugün güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.KARS 3°C, 19°CParçalı ve az bulutlu, bugün zamanla yer yer çok bulutluERZURUM 3°C, 18°CParçalı ve az bulutlu, bugün zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıMALATYA 8°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.VAN 7°C, 19°CParçalı ve az bulutlu, bugün zamanla yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin, bugün bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. bugün güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR 10°C, 25°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 14°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 14°C, 27°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 19°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batısı ile zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı