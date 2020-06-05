Bugün ve yarın marketler kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı, 6 Haziran 00.00'dan itibaren uygulanacak olan 2 günlük sokağa çıkma yasağında marketlerin kaça kadar açık olacağını da açıkladı.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;"Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 05.06.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir.Kısıtlamanın olduğu 06.06.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir."Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, marketlerin çalışma saatlerine düzenleme getirilmişti ancak sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde hem marketler hem de bakkallar kapalı tutuluyordu.Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.