Bugün spor gündeminde neler var?

Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçları GollerCepte'den takip edebilirsiniz.
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-UEFA Avrupa Ligi
20.55 Başakşehir - Copenhagen
20.55 E.Frankfurt - Basel
20.55 LASK Linz - Manchester United
23.00 Olympiakos - Wolves
23.00 Rangers - Leverkusen
23.00 Wolfsburg - Shakhtar Donetsk
-TFF 1. Lig
19.00 Osmanlıspor - Eskişehirspor
BASKETBOL
-Euroleague
20.00 CSKA Moscow - ALBA Berlin
20.30 Anadolu Efes - Valencia
22.05 M.Tel Aviv - Baskonia
23.00 Real Madrid - Crvena Zvezda
VOLEYBOL
-CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
19.30 Vakıfbank - Dinamo Moskova
-UEFA Avrupa Ligi
20.55 Başakşehir - Copenhagen
20.55 E.Frankfurt - Basel
20.55 LASK Linz - Manchester United
23.00 Olympiakos - Wolves
23.00 Rangers - Leverkusen
23.00 Wolfsburg - Shakhtar Donetsk
-TFF 1. Lig
19.00 Osmanlıspor - Eskişehirspor
BASKETBOL
-Euroleague
20.00 CSKA Moscow - ALBA Berlin
20.30 Anadolu Efes - Valencia
22.05 M.Tel Aviv - Baskonia
23.00 Real Madrid - Crvena Zvezda
VOLEYBOL
-CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
19.30 Vakıfbank - Dinamo Moskova