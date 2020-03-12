Bugün spor gündeminde neler var?

Spor gündeminde bugün neler olacak? Tüm takvimi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz.

Bugün spor gündeminde neler var?
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12 Mart 2020 09:31
Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçları GollerCepte'den takip edebilirsiniz.
FUTBOL

-UEFA Avrupa Ligi
20.55 Başakşehir - Copenhagen
20.55 E.Frankfurt - Basel
20.55 LASK Linz - Manchester United
23.00 Olympiakos - Wolves
23.00 Rangers - Leverkusen
23.00 Wolfsburg - Shakhtar Donetsk

-TFF 1. Lig
19.00 Osmanlıspor - Eskişehirspor

BASKETBOL

-Euroleague
20.00 CSKA Moscow - ALBA Berlin
20.30 Anadolu Efes - Valencia
22.05 M.Tel Aviv - Baskonia
23.00 Real Madrid - Crvena Zvezda

VOLEYBOL

-CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
19.30 Vakıfbank - Dinamo Moskova

 

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