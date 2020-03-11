Bugün spor gündeminde neler var?

Spor gündeminde bugün neler olacak? Tüm takvimi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz.

Bugün spor gündeminde neler var?
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11 Mart 2020 09:31
Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçları GollerCepte'den takip edebilirsiniz.
FUTBOL

-Süper Lig 
20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

-UEFA Şampiyonlar Ligi
23.00 Liverpool - Atletico Madrid
23.00 Paris SG - Borussia Dortmund

-TFF 1. Lig
14.00 Ümraniyespor - Menemenspor
16.30 Giresunspor - Keçiörengücü
19.00 Adana Demirspor - Akhisarspor
19.00 İstanbulspor - Altınordu

-İngiltere Premier Lig
22.30 Manchester City - Arsenal

-Almanya Bundesliga
20.30 M. Gladbach - Köln

BASKETBOL

-Kadınlar Süper Ligi
18.00 Elazığ İ.Ö - Çankaya Üni

-FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Beşiktaş Sompo - Türk Telekom

-Euroleague Kadınlar
19.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - Bourges Basket

-FIBA Avrupa Kupası
20.00 BK Ventpils - Bahçeşehir
20.00 Pınar Karşıyaka - BC Kyiv

 

 

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