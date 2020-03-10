Bugün spor gündeminde neler var?

Spor gündeminde bugün neler olacak? Tüm takvimi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz.

Bugün spor gündeminde neler var?
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10 Mart 2020 09:51
Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçları GollerCepte'den takip edebilirsiniz.

FUTBOL

-UEFA Şampiyonlar Ligi
23.00 RB Leipzig - Tottenham
23.00 Valencia - Atalanta

-TFF 1. Lig
14.00 Boluspor - Adanaspor
16.30 Altay - Hatayspor
16.30 BB Erzurum - Karagümrük
19.00 Balıkesirspor - Bursaspor

-La Liga
22.00 Eibar - Real Sociedad

BASKETBOL

-FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Teksüt Bandırma - Nymburk

 
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