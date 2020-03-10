Bugün spor gündeminde neler var?

Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçları GollerCepte'den takip edebilirsiniz.
FUTBOL
-UEFA Şampiyonlar Ligi
23.00 RB Leipzig - Tottenham
23.00 Valencia - Atalanta
-TFF 1. Lig
14.00 Boluspor - Adanaspor
16.30 Altay - Hatayspor
16.30 BB Erzurum - Karagümrük
19.00 Balıkesirspor - Bursaspor
-La Liga
22.00 Eibar - Real Sociedad
BASKETBOL
-FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Teksüt Bandırma - Nymburk
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FUTBOL
-UEFA Şampiyonlar Ligi
23.00 RB Leipzig - Tottenham
23.00 Valencia - Atalanta
-TFF 1. Lig
14.00 Boluspor - Adanaspor
16.30 Altay - Hatayspor
16.30 BB Erzurum - Karagümrük
19.00 Balıkesirspor - Bursaspor
-La Liga
22.00 Eibar - Real Sociedad
BASKETBOL
-FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Teksüt Bandırma - Nymburk