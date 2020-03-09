Bugün spor gündeminde neler var?

Spor gündeminde bugün neler olacak? Tüm takvimi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz.

Bugün spor gündeminde neler var?
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09 Mart 2020 09:25
Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçları GollerCepte'den takip edebilirsiniz.
FUTBOL

-Süper Lig 
20.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor

-İngiltere Premier Lig
23.00 Leicester City - Aston Villa (Çağlar Söyüncü)

-İtalya Serie A
20.30 Sassuolo - Brescia

-Rusya Premier Lig
14.00 Rostov - CSKA Moscow

BASKETBOL

-ING Basketbol Süper Ligi
20.00 Anadolu Efes - Gaziantep

VOLEYBOL

-TVF Efeler Ligi
19.00 Spor Toto SK - Ziraat Bankası
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