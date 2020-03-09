Bugün spor gündeminde neler var?

Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçları GollerCepte'den takip edebilirsiniz.
FUTBOL
-Süper Lig
20.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor
-Süper Lig
20.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor
-İngiltere Premier LigSporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
23.00 Leicester City - Aston Villa (Çağlar Söyüncü)
-İtalya Serie A
20.30 Sassuolo - Brescia
-Rusya Premier Lig
14.00 Rostov - CSKA Moscow
BASKETBOL
-ING Basketbol Süper Ligi
20.00 Anadolu Efes - Gaziantep
VOLEYBOL
-TVF Efeler Ligi
19.00 Spor Toto SK - Ziraat Bankası
23.00 Leicester City - Aston Villa (Çağlar Söyüncü)
-İtalya Serie A
20.30 Sassuolo - Brescia
-Rusya Premier Lig
14.00 Rostov - CSKA Moscow
BASKETBOL
-ING Basketbol Süper Ligi
20.00 Anadolu Efes - Gaziantep
VOLEYBOL
-TVF Efeler Ligi
19.00 Spor Toto SK - Ziraat Bankası