Bugün spor gündeminde neler var?

Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçları Sporx.com canlı skor servisinden takip edebilir, maç öncesi iddaa tüyoları almak ve iddaa bültenini görmek için de iddaa sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
FUTBOL
-Süper Lig
20.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor
FUTBOL
-Süper Lig
20.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor
-İngiltere Premier LigSporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
23.00 Leicester City - Aston Villa (Çağlar Söyüncü)
-İtalya Serie A
20.30 Sassuolo - Brescia
-Rusya Premier Lig
14.00 Rostov - CSKA Moscow
BASKETBOL
-ING Basketbol Süper Ligi
20.00 Anadolu Efes - Gaziantep
VOLEYBOL
-TVF Efeler Ligi
19.00 Spor Toto SK - Ziraat Bankası
23.00 Leicester City - Aston Villa (Çağlar Söyüncü)
-İtalya Serie A
20.30 Sassuolo - Brescia
-Rusya Premier Lig
14.00 Rostov - CSKA Moscow
BASKETBOL
-ING Basketbol Süper Ligi
20.00 Anadolu Efes - Gaziantep
VOLEYBOL
-TVF Efeler Ligi
19.00 Spor Toto SK - Ziraat Bankası