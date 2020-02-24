Bugün spor gündeminde neler var?

Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçları GollerCepte'den takip edebilirsiniz.
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-Süper Lig (Türkiye)
20.00 Kasımpaşa - Denizlispor
20.00 Çaykur Rizespor - Başakşehir
-Premier Lig (İngiltere)
23.00 Liverpool - West Ham
-Bundesliga (Almanya)
22.30 E.Frankfurt - Union Berlin
-Premier Lig (Portekiz)
22.30 Gil Vicente - Benfica
BASKETBOL
-FIBA Eurobasket Eleme
20.30 Litvanya - Çekya
21.30 Hollanda - Hırvatistan
22.30 İsveç - Türkiye
-Euroleague
23.00 Real Madrid - Panathinaikos
VOLEYBOL
-TVF Efeler Ligi
19.00 İstanbul BB - Tokat Plevne
-Süper Lig (Türkiye)
20.00 Kasımpaşa - Denizlispor
20.00 Çaykur Rizespor - Başakşehir
-Premier Lig (İngiltere)
23.00 Liverpool - West Ham
-Bundesliga (Almanya)
22.30 E.Frankfurt - Union Berlin
-Premier Lig (Portekiz)
22.30 Gil Vicente - Benfica
BASKETBOL
-FIBA Eurobasket Eleme
20.30 Litvanya - Çekya
21.30 Hollanda - Hırvatistan
22.30 İsveç - Türkiye
-Euroleague
23.00 Real Madrid - Panathinaikos
VOLEYBOL
-TVF Efeler Ligi
19.00 İstanbul BB - Tokat Plevne