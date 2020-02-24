Bugün spor gündeminde neler var?

Spor gündeminde bugün neler olacak? Tüm takvimi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz.

Haber; Sporx.com
Bugün spor gündeminde neler var?
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24 Şubat 2020 09:40
Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçları Sporx.com canlı skor servisinden takip edebilir, maç öncesi iddaa tüyoları almak ve iddaa bültenini görmek için de iddaa sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
FUTBOL

-Süper Lig (Türkiye)
20.00 Kasımpaşa - Denizlispor
20.00 Çaykur Rizespor - Başakşehir

-Premier Lig (İngiltere)
23.00 Liverpool - West Ham

-Bundesliga (Almanya)
22.30 E.Frankfurt - Union Berlin

-Premier Lig (Portekiz)
22.30 Gil Vicente - Benfica

BASKETBOL

-FIBA Eurobasket Eleme
20.30 Litvanya - Çekya
21.30 Hollanda - Hırvatistan
22.30 İsveç - Türkiye

-Euroleague
23.00 Real Madrid - Panathinaikos

VOLEYBOL

-TVF Efeler Ligi
19.00 İstanbul BB - Tokat Plevne

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