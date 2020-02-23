Bugün spor gündeminde neler var?

Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçları GollerCepte'den takip edebilirsiniz.
FUTBOL
-Süper Lig (Türkiye)
13.30 Yeni Malatya - Antalyaspor
16.00 Gençlerbirliği - Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray
-TFF 1. Lig (Türkiye)
14.00 Giresunspor - Balıkesirspor
16.30 Altay - Adanaspor
19.00 İstanbulspor - Boluspor
-Premier Lig (İngiltere)
17.00 Manchester United - Watford
17.00 Wolves - Norwich City
19.30 Arsenal - Everton
-La Liga (İspanya)
14.00 Osasuna - Granada
16.00 Alaves - Athletic Bilbao
18.00 Valladolid - Espanyol
20.30 Getafe - Sevilla
23.00 Atletico Madrid - Villareal
-Bundesliga (Almanya)
17.30 Leverkusen - Augsburg
20.00 Wolfsburg - Mainz 05
-Serie A (İtalya)
14.30 Genoa - Lazio
17.00 Torino - Parma
20.00 Roma - Lecce
-Ligue 1 (Fransa)
17.00 Saint-Etienne - Reims
19.00 Rennes - Nimes
23.00 Paris SG - Bordeaux
-Eredivisie (Hollanda)
14.15 Utrecht - Twente
16.30 AZ Alkmaar - PEC Zwolle
16.30 Vitesse - PSV Eindhoven
18.45 Heracles - Ajax
BASKETBOL
-EuroBasket 2021 Elemeler
18.00 Rusya - Kuzey Makedonya
19.00 Sırbistan - Gürcistan
19.00 Slovenya - Avusturya
19.00 Ukrayna - Macaristan
20.00 İspanya - Polonya
20.00 Estonya - İtalya
21.15 İsviçre - Finlandiya
-Kadınlar Süper Lig (Türkiye)
15.15 Fenerbahçe - Çukurova B.
VOLEYBOL
-TVF Erkekler 1. Lig
13.00 Ziraat Bankası - Niksar Bld.
14.00 Saint Joseph - Düzce Bld.
16.00 TFL Altekma - Tofaş Spor
-Vestel Venüs Sultanlar Ligi
13.00 PTT - Galatasaray HDIS
14.00 Yeşilyurt - Karayolları
17.00 THY - Beşiktaş
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
FUTBOL
-Süper Lig (Türkiye)
13.30 Yeni Malatya - Antalyaspor
16.00 Gençlerbirliği - Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray
-TFF 1. Lig (Türkiye)
14.00 Giresunspor - Balıkesirspor
16.30 Altay - Adanaspor
19.00 İstanbulspor - Boluspor
-Premier Lig (İngiltere)
17.00 Manchester United - Watford
17.00 Wolves - Norwich City
19.30 Arsenal - Everton
-La Liga (İspanya)
14.00 Osasuna - Granada
16.00 Alaves - Athletic Bilbao
18.00 Valladolid - Espanyol
20.30 Getafe - Sevilla
23.00 Atletico Madrid - Villareal
-Bundesliga (Almanya)
17.30 Leverkusen - Augsburg
20.00 Wolfsburg - Mainz 05
-Serie A (İtalya)
14.30 Genoa - Lazio
17.00 Torino - Parma
20.00 Roma - Lecce
-Ligue 1 (Fransa)
17.00 Saint-Etienne - Reims
19.00 Rennes - Nimes
23.00 Paris SG - Bordeaux
-Eredivisie (Hollanda)
14.15 Utrecht - Twente
16.30 AZ Alkmaar - PEC Zwolle
16.30 Vitesse - PSV Eindhoven
18.45 Heracles - Ajax
BASKETBOL
-EuroBasket 2021 Elemeler
18.00 Rusya - Kuzey Makedonya
19.00 Sırbistan - Gürcistan
19.00 Slovenya - Avusturya
19.00 Ukrayna - Macaristan
20.00 İspanya - Polonya
20.00 Estonya - İtalya
21.15 İsviçre - Finlandiya
-Kadınlar Süper Lig (Türkiye)
15.15 Fenerbahçe - Çukurova B.
VOLEYBOL
-TVF Erkekler 1. Lig
13.00 Ziraat Bankası - Niksar Bld.
14.00 Saint Joseph - Düzce Bld.
16.00 TFL Altekma - Tofaş Spor
-Vestel Venüs Sultanlar Ligi
13.00 PTT - Galatasaray HDIS
14.00 Yeşilyurt - Karayolları
17.00 THY - Beşiktaş
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın