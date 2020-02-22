Bugün spor gündeminde neler var?

Spor gündeminde bugün neler olacak? Tüm takvimi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz.

Bugün spor gündeminde neler var?
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22 Şubat 2020 09:55
Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçları Sporx.com canlı skor servisinden takip edebilir, maç öncesi iddaa tüyoları almak ve iddaa bültenini görmek için de iddaa sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

SÜPER LİG

14:00 Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor
17:00 Göztepe - Gaziantep FK
20:00 Beşiktaş - Trabzonspor

TFF 1. LİG

14:00 BB Erzurumspor - Bursaspor
14:00 Cesar Grup Ümraniyespor - Keçiörengücü
16:30 Akhisarspor - Karagümrük
19:00 Adana Demirspor -Altınordu

FUTBOL
- İngiltere Premier Lig
15:30 Chelsea - Tottenham
18:00 Southampton - Aston Villa
18:00 Burnley - Bournemouth
18:00 Crystal Palace - Newcastle United
18:00 Sheffield United - Brighton & Hove Albion
20:30 Leicester City - Manchester City
- İspanya La Liga
15:00 Celta Vigo - Leganes
18:00 Barcelona - Eibar
20:30 Real Sociedad - Valencia
23:00 Levante - Real Madrid
- İtalya Serie A
17:00 Bologna - Udinese
20:00 SPAL - Juventus
22:45 Fiorentina - Milan
- Almanya Bundesliga
17:30 Mönchengladbach - Hoffenheim
17:30 Hertha Berlin - Köln
17:30 Werder Bremen - Borussia Dortmund
17:30 Freiburg - Fortuna Düsseldorf
20:30 Schalke 04 - RB Leipzig
- Fransa Ligue 1
19:30 Marseille - Nantes
22:00 Angers - Montpellier
22:00 RC Strasbourg - Amiens SC
22:00 Dijon - Monaco
22:00 Lille - Toulouse

BASKETBOL
-Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi
13:00 Çankaya Üniversitesi - Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
14:00 Galatasaray - Canik Bld.
16:00 Kayseri - Orman G.
17:00 İzmit Bld. - Botaş

VOLEYBOL
-Efeler Ligi
17:30 Spor Toto - Galatasaray HDI Sigorta

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