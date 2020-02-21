Bugün spor gündeminde neler var?

Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçları GollerCepte uygulamasından takip edebilirsiniz.
FUTBOL
-Süper Lig
20.00 Sivasspor - Alanyaspor
-TFF 1. Lig
19.00 Eskişehirspor - Hatayspor
19.00 Osmanlıspor - Menemenspor
-Avrupa'dan Maçlar
21.00 Nice - Brest
22.30 Bayern München - Paderborn
22.45 Metz - Lyon
22.45 Brescia - Napoli
22.45 Derby County - Fulham
BASKETBOL
-EuroBasket 2021 Elemeler
20.00 Türkiye - Hollanda
20.00 Hırvatistan - İsveç
20.00 Yunanistan - Bulgaristan
20.30 Letonya - Bosna Hersek
21.00 Karadağ - B. Britanya
22.00 Almanya - Fransa
22.10 Çekya - Danimarka
22.30 Belçika - Litvanya
-Euroleague
21.00 Crvena Zvezda - CSKA Moscow
22.30 B.München - Anadolu Efes
22.30 Panathinaikos - Barcelona
23.00 Valencia - M. Tel Aviv
VOLEYBOL
-TVF Efeler Ligi
17.30 Spor Toto SK - Galatasaray HDIS
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FUTBOL
-Süper Lig
20.00 Sivasspor - Alanyaspor
-TFF 1. Lig
19.00 Eskişehirspor - Hatayspor
19.00 Osmanlıspor - Menemenspor
-Avrupa'dan Maçlar
21.00 Nice - Brest
22.30 Bayern München - Paderborn
22.45 Metz - Lyon
22.45 Brescia - Napoli
22.45 Derby County - Fulham
BASKETBOL
-EuroBasket 2021 Elemeler
20.00 Türkiye - Hollanda
20.00 Hırvatistan - İsveç
20.00 Yunanistan - Bulgaristan
20.30 Letonya - Bosna Hersek
21.00 Karadağ - B. Britanya
22.00 Almanya - Fransa
22.10 Çekya - Danimarka
22.30 Belçika - Litvanya
-Euroleague
21.00 Crvena Zvezda - CSKA Moscow
22.30 B.München - Anadolu Efes
22.30 Panathinaikos - Barcelona
23.00 Valencia - M. Tel Aviv
VOLEYBOL
-TVF Efeler Ligi
17.30 Spor Toto SK - Galatasaray HDIS
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın