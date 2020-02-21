Bugün spor gündeminde neler var?

Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçları Sporx.com canlı skor servisinden takip edebilir, maç öncesi iddaa tüyoları almak ve iddaa bültenini görmek için de iddaa sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
FUTBOL
-Süper Lig
20.00 Sivasspor - Alanyaspor
-TFF 1. Lig
19.00 Eskişehirspor - Hatayspor
19.00 Osmanlıspor - Menemenspor
-Avrupa'dan Maçlar
21.00 Nice - Brest
22.30 Bayern München - Paderborn
22.45 Metz - Lyon
22.45 Brescia - Napoli
22.45 Derby County - Fulham
BASKETBOL
-EuroBasket 2021 Elemeler
20.00 Türkiye - Hollanda
20.00 Hırvatistan - İsveç
20.00 Yunanistan - Bulgaristan
20.30 Letonya - Bosna Hersek
21.00 Karadağ - B. Britanya
22.00 Almanya - Fransa
22.10 Çekya - Danimarka
22.30 Belçika - Litvanya
-Euroleague
21.00 Crvena Zvezda - CSKA Moscow
22.30 B.München - Anadolu Efes
22.30 Panathinaikos - Barcelona
23.00 Valencia - M. Tel Aviv
VOLEYBOL
-TVF Efeler Ligi
17.30 Spor Toto SK - Galatasaray HDIS
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FUTBOL
-Süper Lig
20.00 Sivasspor - Alanyaspor
-TFF 1. Lig
19.00 Eskişehirspor - Hatayspor
19.00 Osmanlıspor - Menemenspor
-Avrupa'dan Maçlar
21.00 Nice - Brest
22.30 Bayern München - Paderborn
22.45 Metz - Lyon
22.45 Brescia - Napoli
22.45 Derby County - Fulham
BASKETBOL
-EuroBasket 2021 Elemeler
20.00 Türkiye - Hollanda
20.00 Hırvatistan - İsveç
20.00 Yunanistan - Bulgaristan
20.30 Letonya - Bosna Hersek
21.00 Karadağ - B. Britanya
22.00 Almanya - Fransa
22.10 Çekya - Danimarka
22.30 Belçika - Litvanya
-Euroleague
21.00 Crvena Zvezda - CSKA Moscow
22.30 B.München - Anadolu Efes
22.30 Panathinaikos - Barcelona
23.00 Valencia - M. Tel Aviv
VOLEYBOL
-TVF Efeler Ligi
17.30 Spor Toto SK - Galatasaray HDIS
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın