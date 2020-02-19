Bugün spor gündeminde neler var?

Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçları Sporx.com canlı skor servisinden takip edebilir, maç öncesi iddaa tüyoları almak ve iddaa bültenini görmek için de iddaa sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
FUTBOL
-Basın Toplantısı
16.00 Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek.
-Şampiyonlar Ligi
23.00 Atalanta - Valencia
23.00 Tottenham - RB Leipzig
-İngiltere Premier Lig
22.30 Manchester City - West Ham
SPORX KUPONU
Tottenham - Leipzig (2,5 Üst)
Atalanta - Valencia (2-3 Gol)
M. City - West Ham (İlk yarı 1)
AEK - Panaitolikos (3,5 Alt)
Toplam Oran: 4,49
TOTTENHAM - LEIPZIG İDDAA YORUMU
Burak Şen: UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Tottenham ile Leipzig karşı karşıya gelecek. Jose Mourinho ile başlayan ancak sonrasında hem saha sonuçları hem de sakatlıklarla sarsılan Tottenham, sıkıntılı günler geçiriyor. Harry Kane'i daha evvel sakatlık nedeniyle kaybeden Tottenham, Heung-min Son'un da sakatlanmasıyla hücum hattında iyice çaresiz kaldı. Ancak ne olursa olsun ilk maçı kazanmak adına ellerinden geleni yapacaktır. Leipzig ise Tottenham'ın bu durumunu avantaja çevirerek gol ve goller bulmak, yenilmemek istiyor. Dengeli geçmesini beklediğim maçta iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var seçeneği risk olmayacaktır.
ATALANTA - VALENCIA İDDAA YORUMU
Sinan Bayram: Şampiyonlar Ligi 2. Tur ilk maçında Atalanta sahasında Valencia ile karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'nde eşleşmelere bakıldığında sanırım çeyrek final için ilk sürpriz takım bu eşleşmeden çıkacak. Kim turu geçerse geçsin çeyrek final için adı geçen takımlardan biri olmadığı net gözüküyor. Açıkçası özellikle Atalanta hem oynadığı hücum futbolu hem de istikrarlı gidişatı ile ilgi çeken takımlardan birisi ve bu başarıyı net hak ediyorlar. Valencia da son 2-3 yıldır bir kımıldanma yaşıyor ve bunu önemli bir başarı ile taçlandırmak istiyorlar. Ben zor ama keyifli bir karşılaşma bekliyorum. KG Var seçiminin de iyi tercih olacağı fikrindeyim.
BASKETBOL
-Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Lig
14.00 Elazığ İ.Ö - Galatasaray
-Kadınlar Euroleague
18.00 Çukurova B. - C.Braine
19.30 Fenerbahçe - BLMA
-Kadınlar Eurocup
16.00 Ormanspor - Landes
VOLEYBOL
-TVF Kadınlar 1. Lig
17.30 PTT - Nevşehir Bld.
-CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
19.00 Zenit Kazan - Halkbank
22.30 Lube Civitanova - FenerbahçeSporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
FUTBOL
-Basın Toplantısı
16.00 Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek.
-Şampiyonlar Ligi
23.00 Atalanta - Valencia
23.00 Tottenham - RB Leipzig
-İngiltere Premier Lig
22.30 Manchester City - West Ham
SPORX KUPONU
Tottenham - Leipzig (2,5 Üst)
Atalanta - Valencia (2-3 Gol)
M. City - West Ham (İlk yarı 1)
AEK - Panaitolikos (3,5 Alt)
Toplam Oran: 4,49
TOTTENHAM - LEIPZIG İDDAA YORUMU
Burak Şen: UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Tottenham ile Leipzig karşı karşıya gelecek. Jose Mourinho ile başlayan ancak sonrasında hem saha sonuçları hem de sakatlıklarla sarsılan Tottenham, sıkıntılı günler geçiriyor. Harry Kane'i daha evvel sakatlık nedeniyle kaybeden Tottenham, Heung-min Son'un da sakatlanmasıyla hücum hattında iyice çaresiz kaldı. Ancak ne olursa olsun ilk maçı kazanmak adına ellerinden geleni yapacaktır. Leipzig ise Tottenham'ın bu durumunu avantaja çevirerek gol ve goller bulmak, yenilmemek istiyor. Dengeli geçmesini beklediğim maçta iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var seçeneği risk olmayacaktır.
ATALANTA - VALENCIA İDDAA YORUMU
Sinan Bayram: Şampiyonlar Ligi 2. Tur ilk maçında Atalanta sahasında Valencia ile karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'nde eşleşmelere bakıldığında sanırım çeyrek final için ilk sürpriz takım bu eşleşmeden çıkacak. Kim turu geçerse geçsin çeyrek final için adı geçen takımlardan biri olmadığı net gözüküyor. Açıkçası özellikle Atalanta hem oynadığı hücum futbolu hem de istikrarlı gidişatı ile ilgi çeken takımlardan birisi ve bu başarıyı net hak ediyorlar. Valencia da son 2-3 yıldır bir kımıldanma yaşıyor ve bunu önemli bir başarı ile taçlandırmak istiyorlar. Ben zor ama keyifli bir karşılaşma bekliyorum. KG Var seçiminin de iyi tercih olacağı fikrindeyim.
BASKETBOL
-Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Lig
14.00 Elazığ İ.Ö - Galatasaray
-Kadınlar Euroleague
18.00 Çukurova B. - C.Braine
19.30 Fenerbahçe - BLMA
-Kadınlar Eurocup
16.00 Ormanspor - Landes
VOLEYBOL
-TVF Kadınlar 1. Lig
17.30 PTT - Nevşehir Bld.
-CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
19.00 Zenit Kazan - Halkbank
22.30 Lube Civitanova - FenerbahçeSporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın