Bugün spor gündeminde neler var?

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ARA TRANSFER DÖNEMİ KAPANIYOR
Türkiye'de ara transfer sezonu bugün saat 18.00 itibarıyla kapanacak.
TRABZONSPOR
Guilherme'den sonra Manoel Messias ve da Costa da Trabzon'a getirildi. Bordo-Mavili ekip 3 oyuncuyu imza aşamasına getirdi. Bugün saat 18.00'e kadar transfer tescil işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.
FENERBAHÇE
16.30 Fenerbahçe, Trabzonspor maçı için bu kente gidecek.
18.00 Takımın kentte karşılanışı.
BEŞİKTAŞ
11.30 Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
15.00 Takım özel uçakla Trabzon'a, oradan da karayoluyla Rize'ye geçecek.
16.30 Kafilenin kentte karşılanışı.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı takım, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
FUTBOL
- Süper Lig
20.00 İstanbul Başakşehir Gençlerbirliği
- TFF 1. Lig
19.00 Adanaspor - Osmanlıspor FK
- Bundesliga
22.30 Hertha Berlin - Schalke 04
BASKETBOL
- THY EuroLeague
21.00 Kızıl Yıldız - Anadolu Efes
23:00 Valencia Basket - Panathinaikos
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
16.00 Atlasglobal Yeşilyurt - Fenerbahçe Opet
19.00 Türk Hava Yolları - VakıfBank
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ARA TRANSFER DÖNEMİ KAPANIYOR
Türkiye'de ara transfer sezonu bugün saat 18.00 itibarıyla kapanacak.
TRABZONSPOR
Guilherme'den sonra Manoel Messias ve da Costa da Trabzon'a getirildi. Bordo-Mavili ekip 3 oyuncuyu imza aşamasına getirdi. Bugün saat 18.00'e kadar transfer tescil işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.
FENERBAHÇE
16.30 Fenerbahçe, Trabzonspor maçı için bu kente gidecek.
18.00 Takımın kentte karşılanışı.
BEŞİKTAŞ
11.30 Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
15.00 Takım özel uçakla Trabzon'a, oradan da karayoluyla Rize'ye geçecek.
16.30 Kafilenin kentte karşılanışı.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı takım, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
FUTBOL
- Süper Lig
20.00 İstanbul Başakşehir Gençlerbirliği
- TFF 1. Lig
19.00 Adanaspor - Osmanlıspor FK
- Bundesliga
22.30 Hertha Berlin - Schalke 04
BASKETBOL
- THY EuroLeague
21.00 Kızıl Yıldız - Anadolu Efes
23:00 Valencia Basket - Panathinaikos
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
16.00 Atlasglobal Yeşilyurt - Fenerbahçe Opet
19.00 Türk Hava Yolları - VakıfBank
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın