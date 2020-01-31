Bugün spor gündeminde neler var?

Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçlarımaç öncesde iddaa sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.Türkiye'de ara transfer sezonu bugün saat 18.00 itibarıyla kapanacak.Guilherme'den sonra Manoel Messias ve da Costa da Trabzon'a getirildi. Bordo-Mavili ekip 3 oyuncuyu imza aşamasına getirdi. Bugün saat 18.00'e kadar transfer tescil işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.16.30 Fenerbahçe, Trabzonspor maçı için bu kente gidecek.18.00 Takımın kentte karşılanışı.11.30 Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.15.00 Takım özel uçakla Trabzon'a, oradan da karayoluyla Rize'ye geçecek.16.30 Kafilenin kentte karşılanışı.Sarı-kırmızılı takım, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.20.00 İstanbul Başakşehir Gençlerbirliği19.00 Adanaspor - Osmanlıspor FK22.30 Hertha Berlin - Schalke 0421.00 Kızıl Yıldız - Anadolu Efes23:00 Valencia Basket - Panathinaikos16.00 Atlasglobal Yeşilyurt - Fenerbahçe Opet19.00 Türk Hava Yolları - VakıfBank