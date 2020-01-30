Bugün spor gündeminde neler var?

Spor gündeminde bugün neler olacak? Tüm takvimi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz.

Haber; Sporx.com
Bugün spor gündeminde neler var?
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30 Ocak 2020 09:59
Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçları Sporx.com canlı skor servisinden takip edebilir, maç öncesiddaa tüyoları almak ve iddaa bültenini görmek için de iddaa sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

TAHKİM KURULU VE PFDK

Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklanacak.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.
19.03 Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta taraftarına açık imza töreni düzenleyecek.

FENERBAHÇE

Sarı - lacivertliler, bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

Sarı - kırmızılılar, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL
- THY EuroLeague
20:00 BC Khimki - CSKA Moskova
21.30 ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko
22:00 Olympiakos - Saski Baskonia SAD
22:05 Maccabi FOX Tel Aviv - Real Madrid
22:45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Zalgiris Kaunas
23:00 FC Barcelona - Zenit Saint Petersburg
23:15 EA7 Olimpia Milano - Bayern Münih

AVRUPA'DAN FUTBOL
- İspanya Kral Kupası
21.00 Barcelona - Leganes
23.00 Mirandes - Sevilla
- Fransa Süper Kupası
22:55 Nice - Lyon

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