Bugün spor gündeminde neler var?

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TAHKİM KURULU VE PFDK
Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklanacak.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.
19.03 Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta taraftarına açık imza töreni düzenleyecek.
FENERBAHÇE
Sarı - lacivertliler, bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
Sarı - kırmızılılar, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BASKETBOL
- THY EuroLeague
20:00 BC Khimki - CSKA Moskova
21.30 ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko
22:00 Olympiakos - Saski Baskonia SAD
22:05 Maccabi FOX Tel Aviv - Real Madrid
22:45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Zalgiris Kaunas
23:00 FC Barcelona - Zenit Saint Petersburg
23:15 EA7 Olimpia Milano - Bayern Münih
AVRUPA'DAN FUTBOL
- İspanya Kral Kupası
21.00 Barcelona - Leganes
23.00 Mirandes - Sevilla
- Fransa Süper Kupası
22:55 Nice - Lyon
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TAHKİM KURULU VE PFDK
Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklanacak.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.
19.03 Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta taraftarına açık imza töreni düzenleyecek.
FENERBAHÇE
Sarı - lacivertliler, bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
Sarı - kırmızılılar, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BASKETBOL
- THY EuroLeague
20:00 BC Khimki - CSKA Moskova
21.30 ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko
22:00 Olympiakos - Saski Baskonia SAD
22:05 Maccabi FOX Tel Aviv - Real Madrid
22:45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Zalgiris Kaunas
23:00 FC Barcelona - Zenit Saint Petersburg
23:15 EA7 Olimpia Milano - Bayern Münih
AVRUPA'DAN FUTBOL
- İspanya Kral Kupası
21.00 Barcelona - Leganes
23.00 Mirandes - Sevilla
- Fransa Süper Kupası
22:55 Nice - Lyon
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın