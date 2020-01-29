Bugün spor gündeminde neler var?

Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçları Sporx.com canlı skor servisinden takip edebilir, maç öncesi iddaa tüyoları almak ve iddaa bültenini görmek için de iddaa sayfamızı ziyaret edebilirsiniz
FUTBOL
İngiltere-Premier Lig
22.45 West Ham - Liverpool
İngiltere-Lig Kupası Yarı Final
22.45 Manchester City - Manchester United
İtalya-Kupa Çeyrek Final
22.45 Inter - Fiorentina
BASKETBOL
EuroCup
20.00 Galatasaray DS - UNICS Kazan
EuroCup Kadınlar
16.00 Ormanspor - Olympiakos
18.00 Hatay BŞB. - Sp. Vidnoje
22.00 F. Carolo - Beşiktaş
FIBA Şampiyonlar Ligi
19.00 Nizhny Novg. - Gaziantep
20.00 Türk Telekom - P.C. Torun
FIBA Avrupa Kupası
15.30 Enisey - P. Karşıyaka
22.00 Leiden Basket - Bahçeşehir
VOLEYBOL
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
17.30 Halkbank - Jastrzebski
CEV Cup Erkekler
19.00 Galatasaray HDIS - Arcada Galati
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FUTBOL
İngiltere-Premier Lig
22.45 West Ham - Liverpool
İngiltere-Lig Kupası Yarı Final
22.45 Manchester City - Manchester United
İtalya-Kupa Çeyrek Final
22.45 Inter - Fiorentina
BASKETBOL
EuroCup
20.00 Galatasaray DS - UNICS Kazan
EuroCup Kadınlar
16.00 Ormanspor - Olympiakos
18.00 Hatay BŞB. - Sp. Vidnoje
22.00 F. Carolo - Beşiktaş
FIBA Şampiyonlar Ligi
19.00 Nizhny Novg. - Gaziantep
20.00 Türk Telekom - P.C. Torun
FIBA Avrupa Kupası
15.30 Enisey - P. Karşıyaka
22.00 Leiden Basket - Bahçeşehir
VOLEYBOL
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
17.30 Halkbank - Jastrzebski
CEV Cup Erkekler
19.00 Galatasaray HDIS - Arcada Galati
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın