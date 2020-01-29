Bugün spor gündeminde neler var?

Spor gündeminde bugün neler olacak? Tüm takvimi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz.

Haber; Sporx.com
Bugün spor gündeminde neler var?
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29 Ocak 2020 09:34
Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçları Sporx.com canlı skor servisinden takip edebilir, maç öncesi iddaa tüyoları almak ve iddaa bültenini görmek için de iddaa sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

FUTBOL

İngiltere-Premier Lig
22.45 West Ham - Liverpool

İngiltere-Lig Kupası Yarı Final
22.45 Manchester City - Manchester United

İtalya-Kupa Çeyrek Final
22.45 Inter - Fiorentina

BASKETBOL

EuroCup
20.00 Galatasaray DS - UNICS Kazan

EuroCup Kadınlar
16.00 Ormanspor - Olympiakos
18.00 Hatay BŞB. - Sp. Vidnoje
22.00 F. Carolo - Beşiktaş

FIBA Şampiyonlar Ligi
19.00 Nizhny Novg. - Gaziantep
20.00 Türk Telekom - P.C. Torun

FIBA Avrupa Kupası
15.30 Enisey - P. Karşıyaka
22.00 Leiden Basket - Bahçeşehir

VOLEYBOL

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
17.30 Halkbank - Jastrzebski
CEV Cup Erkekler
19.00 Galatasaray HDIS - Arcada Galati






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