Bugün spor gündeminde neler var?

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BASKETBOL
EuroCup Top 16
20.00 Tofaş - Badalona
FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Beşiktaş Sompo - Neptunas
20.30 Anwill Wloclawek - Teksüt Bandırma
Euroleague Kadınlar
18.00 Çukurova B. - Bourges
22.30 F.Schio - Fenerbahçe Öznur Kablo
AVRUPA'DAN MAÇLAR
İngiltere Lig Kupası Yarı Final
22.45 Aston Villa - Leicester City (Çağlar Söyüncü)
İtalya Kupa Çeyrek Final
22.45 Milan - Torino (Hakan Çalhanoğlu)
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BASKETBOL
EuroCup Top 16
20.00 Tofaş - Badalona
FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Beşiktaş Sompo - Neptunas
20.30 Anwill Wloclawek - Teksüt Bandırma
Euroleague Kadınlar
18.00 Çukurova B. - Bourges
22.30 F.Schio - Fenerbahçe Öznur Kablo
AVRUPA'DAN MAÇLAR
İngiltere Lig Kupası Yarı Final
22.45 Aston Villa - Leicester City (Çağlar Söyüncü)
İtalya Kupa Çeyrek Final
22.45 Milan - Torino (Hakan Çalhanoğlu)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın