Bugün spor gündeminde neler var?

Spor gündeminde bugün neler olacak? Tüm takvimi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz.

Haber; Sporx.com
Bugün spor gündeminde neler var?
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28 Ocak 2020 09:33
Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçları Sporx.com canlı skor servisinden takip edebilir, maç öncesi iddaa tüyoları almak ve iddaa bültenini görmek için de iddaa sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

BASKETBOL

EuroCup Top 16
20.00 Tofaş - Badalona

FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Beşiktaş Sompo - Neptunas
20.30 Anwill Wloclawek - Teksüt Bandırma

Euroleague Kadınlar
18.00 Çukurova B. - Bourges
22.30 F.Schio - Fenerbahçe Öznur Kablo

AVRUPA'DAN MAÇLAR

İngiltere Lig Kupası Yarı Final
22.45 Aston Villa - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

İtalya Kupa Çeyrek Final
22.45 Milan - Torino (Hakan Çalhanoğlu)

 

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