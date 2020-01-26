Bugün spor gündeminde neler var?

Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçları Sporx.com canlı skor servisinden takip edebilir, maç öncesi iddaa tüyoları almak ve iddaa bültenini görmek için de iddaa sayfamızı ziyaret edebilirsiniz
Süper Lig
13:30 Denizlispor-Antalyaspor
16:00 Göztepe-Beşiktaş
19:00 Konyaspor-Galatasaray
TFF 1. Lig
14:00 Hatayspor-Menemenspor
14:00 BB Erzurumspor-Balıkesirspor
16:30 Eskişehirspor- Adanaspor
19:00 Adana Demirspor-Boluspor
La Liga
14:00 Atletico Madrid-Leganes
23:00 Real Valladolid-Real Madrid (Enes Ünal)
Serie A
14:30 Inter-Cagliari
20:00 Roma-Lazio (Cengiz Ünder)
22:45 Napoli-Juventus
ING Basketbol Süper Ligi
15:15 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko
17:30 Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Sigorta
Vestel Venus Sultanlar Ligi
15:00 Karayolları-Galatasaray HDI Sigorta
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Süper Lig
13:30 Denizlispor-Antalyaspor
16:00 Göztepe-Beşiktaş
19:00 Konyaspor-Galatasaray
TFF 1. Lig
14:00 Hatayspor-Menemenspor
14:00 BB Erzurumspor-Balıkesirspor
16:30 Eskişehirspor- Adanaspor
19:00 Adana Demirspor-Boluspor
La Liga
14:00 Atletico Madrid-Leganes
23:00 Real Valladolid-Real Madrid (Enes Ünal)
Serie A
14:30 Inter-Cagliari
20:00 Roma-Lazio (Cengiz Ünder)
22:45 Napoli-Juventus
ING Basketbol Süper Ligi
15:15 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko
17:30 Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Sigorta
Vestel Venus Sultanlar Ligi
15:00 Karayolları-Galatasaray HDI Sigorta
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın