Bugün spor gündeminde neler var?

Spor gündeminde bugün neler olacak? Tüm takvimi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz.

Haber; Sporx.com
Bugün spor gündeminde neler var?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2020 09:34
Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçları Sporx.com canlı skor servisinden takip edebilir, maç öncesi iddaa tüyoları almak ve iddaa bültenini görmek için de iddaa sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

Süper Lig

13:30 Denizlispor-Antalyaspor

16:00 Göztepe-Beşiktaş

19:00 Konyaspor-Galatasaray

TFF 1. Lig

14:00 Hatayspor-Menemenspor

14:00 BB Erzurumspor-Balıkesirspor

16:30 Eskişehirspor- Adanaspor

19:00 Adana Demirspor-Boluspor

La Liga

14:00 Atletico Madrid-Leganes

23:00 Real Valladolid-Real Madrid (Enes Ünal)

Serie A

14:30 Inter-Cagliari

20:00 Roma-Lazio (Cengiz Ünder)

22:45 Napoli-Juventus

ING Basketbol Süper Ligi

15:15 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko

17:30 Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Sigorta

Vestel Venus Sultanlar Ligi

15:00 Karayolları-Galatasaray HDI Sigorta

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için