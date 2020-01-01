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VOLEYBOL
15.30 A Milli Kadın Voleybol Takımı, 07-12 Ocak 2020 tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde organize edilecek 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Elemeleri turnuvası öncesinde basın mensupları ile bir araya gelecek.
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar 3 Ocak Cuma gününe kadar izinli.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip 4 Ocak Cumartesi gününe kadar izin yapacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli takım 5 Ocak Pazar gününe kadar izinli.
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Kırmızı-beyazlılar 5 Ocak Pazar gününe kadar izin yapacak.
PREMIER LIG
15:30 Brighton-Chelsea
15:30 Burnley-Aston Villa
18:00 Southampton-Tottenham
18:00 Newcastle-Leicester (Çağlar Söyüncü)
20:30 Manchester City-Everton
20:30 Norwich City-Crystal Palace
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VOLEYBOL
15.30 A Milli Kadın Voleybol Takımı, 07-12 Ocak 2020 tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde organize edilecek 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Elemeleri turnuvası öncesinde basın mensupları ile bir araya gelecek.
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar 3 Ocak Cuma gününe kadar izinli.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip 4 Ocak Cumartesi gününe kadar izin yapacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli takım 5 Ocak Pazar gününe kadar izinli.
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Kırmızı-beyazlılar 5 Ocak Pazar gününe kadar izin yapacak.
PREMIER LIG
15:30 Brighton-Chelsea
15:30 Burnley-Aston Villa
18:00 Southampton-Tottenham
18:00 Newcastle-Leicester (Çağlar Söyüncü)
20:30 Manchester City-Everton
20:30 Norwich City-Crystal Palace
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın