Bugün spor gündeminde neler var?

Spor gündeminde bugün neler olacak? Tüm takvimi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz.

Bugün spor gündeminde neler var?
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01 Ocak 2020 09:54
Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçları Sporx.com canlı skor servisinden takip edebilir, maç öncesi iddaa tüyoları almak ve iddaa bültenini görmek için de iddaa sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

VOLEYBOL
15.30 A Milli Kadın Voleybol Takımı, 07-12 Ocak 2020 tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde organize edilecek 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Elemeleri turnuvası öncesinde basın mensupları ile bir araya gelecek. 

BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar 3 Ocak Cuma gününe kadar izinli.

GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip 4 Ocak Cumartesi gününe kadar izin yapacak.

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli takım 5 Ocak Pazar gününe kadar izinli.

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Kırmızı-beyazlılar 5 Ocak Pazar gününe kadar izin yapacak.

PREMIER LIG
15:30 Brighton-Chelsea
15:30 Burnley-Aston Villa
18:00 Southampton-Tottenham
18:00 Newcastle-Leicester (Çağlar Söyüncü)
20:30 Manchester City-Everton
20:30 Norwich City-Crystal Palace

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