Bugün spor gündeminde neler var?

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14:15-21:30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulunacak. Bakan Kasapoğlu daha sonra İskenderun ve Antakya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirecek.
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlı ekip, 3 Ocak'a kadar izinli
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar, 4 Ocak'a kadar izinli
BASKETBOL
- ING Basketbol Süper Ligi
20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Fenerbahçe Beko
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14:15-21:30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulunacak. Bakan Kasapoğlu daha sonra İskenderun ve Antakya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirecek.
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlı ekip, 3 Ocak'a kadar izinli
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar, 4 Ocak'a kadar izinli
BASKETBOL
- ING Basketbol Süper Ligi
20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Fenerbahçe Beko
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın