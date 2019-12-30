Bugün spor gündeminde neler var?

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulunacak. Bakan Kasapoğlu daha sonra İskenderun ve Antakya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirecek.Siyah-beyazlı ekip, 3 Ocak'a kadar izinliSarı-kırmızılılar, 4 Ocak'a kadar izinli- ING Basketbol Süper Ligi20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Fenerbahçe Beko