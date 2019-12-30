Bugün spor gündeminde neler var?

Spor gündeminde bugün neler olacak? Tüm takvimi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz.

Bugün spor gündeminde neler var?
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30 Aralık 2019 09:40
Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçları Sporx.com canlı skor servisinden takip edebilir, maç öncesi iddaa tüyoları almak ve iddaa bültenini görmek için de iddaa sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

14:15-21:30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulunacak. Bakan Kasapoğlu daha sonra İskenderun ve Antakya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlı ekip, 3 Ocak'a kadar izinli

GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar, 4 Ocak'a kadar izinli

BASKETBOL
- ING Basketbol Süper Ligi
20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Fenerbahçe Beko

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