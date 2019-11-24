Bugün spor gündeminde neler var?

Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçları Sporx.com canlı skor servisinden takip edebilir, maç öncesi iddaa tüyoları almak ve iddaa bültenini görmek için de iddaa sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
SÜPER LİG
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor
16.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği
16.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Hatayspor - İstanbulspor
16.30 Osmanlıspor - Adana Demirspor
16.30 Ekol Göz Menemenspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor
19.00 Akhisarspor - Altay
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar, Club Brugge maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.
AVRUPA LİGLERİ
14.00 Espanyol - Getafe (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
14.15 Groningen - Feyenoord (Orkun Kökçü)
16.30 RKC Waalwijk - Emmen (Ferhat Görgülü)
16.30 Admira - Austria Wien (Sinan Bakış, Tarkan Serbest)
16.30 Arsenal Tula - Krasnodar (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
17.00 Roma - Brescia (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi - Mert Çetin, Cengiz Ünder)
17.00 Sassuolo - Lazio (Mert Müldür)
18.45 Sparta Rotterdam - Vitesse (Halil İbrahim Dervişoğlu)
20.30 Villarreal - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)
23.00 Real Valladolid - Sevilla (Enes Ünal)
TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİ
- İki ligde de 14'üncü hafta karşılaşmaları tamamlanacak.
BASKETBOL
- ING Basketbol Süper Ligi
13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Pınar Karşıyaka
15.15 Galatasaray Doğa Sigorta - OGM Ormanspor
17.30 Sigortam.Net İTÜ BB - Frutti Extra Bursaspor
20.00 Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka Tekfen
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
15.15 Beşiktaş TRC İnşaat - Birevim Elazığ İl Özel İdare
17.00 Hatay BŞB. - Çankaya Üniversitesi
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
17.30 PTT - Fenerbahçe Opet
- AXA Sigorta Efeler Ligi
14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Sorgun Bld.
15.00 Halkbank - Arhavi Voleybol
15.30 Tokat Bld. Plevne - İstanbul BBSK
16.00 İnegöl Bld. - Arkas Spor
19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Spor Toto
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SÜPER LİG
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor
16.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği
16.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Hatayspor - İstanbulspor
16.30 Osmanlıspor - Adana Demirspor
16.30 Ekol Göz Menemenspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor
19.00 Akhisarspor - Altay
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar, Club Brugge maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.
AVRUPA LİGLERİ
14.00 Espanyol - Getafe (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
14.15 Groningen - Feyenoord (Orkun Kökçü)
16.30 RKC Waalwijk - Emmen (Ferhat Görgülü)
16.30 Admira - Austria Wien (Sinan Bakış, Tarkan Serbest)
16.30 Arsenal Tula - Krasnodar (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
17.00 Roma - Brescia (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi - Mert Çetin, Cengiz Ünder)
17.00 Sassuolo - Lazio (Mert Müldür)
18.45 Sparta Rotterdam - Vitesse (Halil İbrahim Dervişoğlu)
20.30 Villarreal - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)
23.00 Real Valladolid - Sevilla (Enes Ünal)
TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİ
- İki ligde de 14'üncü hafta karşılaşmaları tamamlanacak.
BASKETBOL
- ING Basketbol Süper Ligi
13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Pınar Karşıyaka
15.15 Galatasaray Doğa Sigorta - OGM Ormanspor
17.30 Sigortam.Net İTÜ BB - Frutti Extra Bursaspor
20.00 Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka Tekfen
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
15.15 Beşiktaş TRC İnşaat - Birevim Elazığ İl Özel İdare
17.00 Hatay BŞB. - Çankaya Üniversitesi
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
17.30 PTT - Fenerbahçe Opet
- AXA Sigorta Efeler Ligi
14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Sorgun Bld.
15.00 Halkbank - Arhavi Voleybol
15.30 Tokat Bld. Plevne - İstanbul BBSK
16.00 İnegöl Bld. - Arkas Spor
19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Spor Toto
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın