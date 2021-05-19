Bugün sokağa çıkmak yasak mı? 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

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19 Mayıs yani bugün sokağa çıkma yasağı var mı merak edenler bulunuyor. Tam kapanma karalarından sonra yeniden normalleşme süreci başlamıştı ve vatandaşlar 19 Mayıs Çarşamba sokağa çıkmak yasak mı merak ediyor.Bugün pazar kuruluyor mu? Cumartes pazarı kurulacak mı? Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda özellikle köylülerin ürünleri olmak üzere sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek. Temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek.Pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak valilik/kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirler alınacak. Bu amaçla mevcut pazar yerleri genişletilecek veya ilave pazar alanları oluşturulacak.Pazar yerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışlar engellenecek.Bu alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere, sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak.Her bir pazar yerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabıta olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilecek, görevlendirilen personel tarafından pazar yerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirler alınacak, içerdeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine geçici olarak izin verilmeyecek.Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelere tüketici temas edemeyecek.Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler, tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenecek ve satılacak.İlgili mahalli idare birimlerince pazar yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbirler alınacak.Pazar yerlerinde satış yapacak pazarcılar, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen "Mesleki Faaliyet Belgesi" ile "Ticari Araç Görevlendirme Belgesi"ni ibraz etmek ve güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.Bu esaslar doğrultusunda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararları ivedilikle alınacak.Pazar yerlerine yönelik her türlü tedbirin, vali/kaymakamlar ile belediye başkanları ve meslek odası temsilcilerinin katılımıyla planlanacak ve sahada bizzat takip edilmesi sağlanacak.Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin gerekli kontrol faaliyetleri eksiksiz yerine getirilecek.Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.Marketler saat kaçta açılacak? Sokağa çıkma yasağında marketler ne zaman açılıyor ne zaman kapanıyor resmi açıklaması yapıldı. Zincir marketler tam kapanma günlerinde açık olacak mı? saatleri duyuruldu.Kapanma saati merak ediliyor ve saatinin gelmesi bekleniyor. Hangi saatte kapanma yapılacak, kapanma başlama saati nedir? marketler açık mı? Lokantalar açık mı? marketler açık olacak mı? market siparişi kapanma kararları detaylarını merak ediyor. Tam kapanma 29 Nisan saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah saatlerinde sona erecek ve vatandaşlar kapanmada nereler açık, tam kapanmada açık olan yerler araştırmasını yapıyor.Kapanma kararlarının açıklandığı bilgilere göre restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleriyle online yemek sipariş firmaları ramazan ayı sonuna denk gelen zamana kadar açık olacak mı?Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 arasında açık, zincir marketler ise pazarları kapalı olacak. Vatandaşlar araç kullanmadan ikametlerine yakın yerlerden alışveriş yapabilecek. Markerlet 29 Mayıs tarihinde saat 18:00'e kadar açık olacak.Haftaiçi ve Cumartesi günleri 10:00 - 17:00 saatleri arasında BİM Marketler açık olacak. Pazar günleri ise açılmayacak.Cumartesi ve haftaiçi günler saat 10:00 ile 17:00 saatlerinde açık.Saat 10:00 - 17:00 arasında haftaiçi günlerinde ve Cumartesi açık olacak, Pazar günüSaat 10:00 ile 17:00 arasında Carrefour marketlerin açık olacağı ve haftaiçi ile Cumartesi vatandaşlara hizmet verileceği açıklandı.Firmalar ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre sadece paket servis yapabilecek. Ramazanın bitmesiyle de saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecekler.Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri 29 Nisan'dan 13 Mayıs tarihine kadar 24 saat sadece paket servis yapabilcek. Bunun nedeni tam kapanma kararları ile koroavirüs bulaşıcılığını önlemek olacak.Yemek yemek için restoranlar açık olacak ancak 17 Mayıs tarihinde kadar sadece paket servis yapılabilecek. Kapanmada restoranlarda sadece yemek siparişi verilebilecek.Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.Şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar yasaktan muaf olacak. Kısıtlama döneminde otel, pansiyon gibi konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması, vatandaşlar açısından sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak. Konaklama tesisleri yalnızca seyahat izin belgesi olanlara hizmet verebilecek.Geçici ve kısa süre için Türkiye'de bulunan turistler yasaktan muaf olacak. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statüye sahip yabancılar sokağa çıkma yasağına tabi olacak.Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlar yasaktan muaf olacak. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak. Şehir dışındaki birinci derece yakının cenazesine katılacak olanlar, e-devlet'ten veya ALO 199'u arayarak izin belgesi oluşturacak.