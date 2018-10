Bugün resmi tatil mi? 29 Ekim pazartesi otobüsler bedava mı, ücretsiz mi?

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI FACEBOOK MESAJLARI

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KISA MESAJLAR



* Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karekterli koruyucular İster. Bu duygularla Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. Nice bayramlara. Cumhuriyet çok güzel, gelsene.

* Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

* Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

* Cumhuriyet, yüksek ahl,kî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun..

* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk"ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.

* Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir Cumhuriyet bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.

* Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Milli Mücadele ile tarihte eşine çok az rastlanır bir başarı gerçekleştirilmiştir. Yaşanılan tüm zorluk ve sıkıntılara karşın inanç ve kararlılık örneği olarak kazanılan bu zafer, milletimize kayıtsız şartsız egemenliği sağlayan Cumhuriyeti rejimini armağan etmiştir. Milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.

* Cumhuriyet"in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

* Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Ne mutlu Türküm diyene!

* Cumhuriyet kadınları sana müteşekkir sağ ol ATAM.

* Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle

* Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir.

* Cumhuriyetimizin 92. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

* Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur.

* Cumhuriyetsiz bir toplum, yarınsız bir gündür. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun..

* Şerefli bir yaşamın bedeli, her ne olursa olsun ödenir. Küçük oyunlar, küçük oyuncularındır. Onlar, okyanusta boğulmanın adabını bilemezler! Cumhuriyet erdemdir. Ülkemizin doğum gününü kutlamak, bu günü hakkınca yaşamak bize yakışandır, olması gerekendir

* Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün her yer kırmızı beyaz olsun.

* Cumhuriyet Bayramı"nı kutluyor, herkese esenlikler diliyorum.

Peki İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya ve tüm illerde otobüs, vapur, metrobüs, tramvay bedava kullanılabilecek mi? Cumhuriyetimizin 95. yılının kutlandığı bugün otobüs, vapur, metrobüs, tramvay ücretsiz binecek mi? İşte tüm merak edilenlerin yanıtlarıyla sizlerleyiz.Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla belediye otobüslerini ücretsiz yaptı. Diğer illerde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağına dair bir açıklama yapılmadı.Cumhuriyet Bayramı için, 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün tatildirCumhuriyet, milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimidir. Atatürk bu kavramı "Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur." sözü ile açıklar. 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin cumhuriyeti ilan etmesi ile bugün ülkemizde Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarihtir. Ulu Önder Atatürk, diğer bayramlar gibi bu bayramı da gelecek nesillere bir miras olarak bırakmıştır. 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Bunun 101 pare top atışıyla kutlanması aynı gün meclis tarafından kararlaştırılmıştır. Bizler de yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olan 29 Ekim'i her yıl ülkece coşku içinde kutlamaya devam ediyoruz.Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyetNice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!Gazimin sen en büyük yadigarısın banaNice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağıKorumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyetMilletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!* Cumhuriyet fazilettir.* Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur.* Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.* Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.* Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.* Bizce: Türkiye Cumhuriyet anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir. Memleket dayanışma isteyen bir birliğe muhtaçtır. Alel,de politikacılıkla milleti parçalamak, hıyanettir.* Milletimizin bugünkü yönetimi gerçek özelliği ile bir halk yönetimidir.* Cumhuriyeti, ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız.* Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.* Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır.* Türkiye'de Bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü Türk Hükümetinin ilk gayesi, halka hürriyet ve saadet vermek, askerlerimize olduğu kadar sivil halkımıza da iyi bakmaktır.* Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.* Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.* Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.* Hükümetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir.