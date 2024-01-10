Bugün okullar tatil mi? 10 Ocak 2024 son dakika kar tatili olan iller

Olumsuz hava koşulları sonrasında tatil haberi gelmeye başladı. Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle: Meteoroloji raporlarına göre yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 09 Ocak 2024 Salı gübü (bugün) temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra;Malkara ilçemizde 09 Ocak Salı günü (bugün) taşımalı eğitim kapsamında öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü (yarın) resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süre ile;Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 09 Ocak Salı günü (bugün) öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü (yarın) 1 gün süre ile tatil edilmiştir.

Çanakkale'de kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi. Buna göre; Lapseki, Biga, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde bugün öğleden sonra taşımalı eğitim öğrencileri için okullar tatil edildi.