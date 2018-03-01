Bugün okullar tatil mi? 1 Mart Perşembe İstanbul'da okullar tatil edildi mi? Vali açıkladı mı?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ? /

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Meteorolojiden 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı





Perşembe gece yarısı kendini tam olarak gösterdi. Günlerdir yapılan kar yağışı uyarılarının ardından beyaz örtü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'a geldi. Kar yağışının ardından hava sıcaklığında ciddi bir düşüş görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'daki kar yağışıyla ilgili açıklama yapıldı ve bilgi verildi.Kar yağışının ardından İstanbul'da milyonlarca öğrenci, 1 Mart 2018 Perşembe okulların tatil edilip edilmediğini merak etmeye başladı.Bu arada başlayan kar yağışı ile birlikte öğrenciler ve veliler okulların son dakika tatil olup olmadığını öğrenmek için sosyal medyada arama yapmaya başladılar.Bu konuda dün açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, okulların tatil olmayacağına meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda karar verdiğini belirterek şu ana kadar kendisine böyle bir bir bilgi gelmediğini açıklamıştı.Yani şu ana kadar yetkililerden okulların tatil olması ile ilgili gelen bir bilgi henüz bulunmuyor.Ancak başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde artarsa okulların tatil olduğunu Sporx'ten öğrenebilirsiniz.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ait kar küreme araçları Taksim Meydanı'nda kar yağışı nedeniyle hazır bekletilirken, kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırdı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için kar yağışı uyarısı yapmıştı.Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denilmişti:"İstanbul'da akşam saatlerinden yarın sabah ilk saatlere kadar hafif kar yağışı görüleceği tahmin edilmektedir. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve sıfırın altında 2 ila 5 derecelere kadar düşmesi beklendiğinden kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmalıdır."Ankara'da gün boyu etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı daha etkili olurken Dikmen, Keçiören, İncek gibi yüksek rakımlı semtlerde yollar beyaz örtüyle kaplandı.Yarın sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul'un yeni sistemin etkisi altına gireceği ve gün boyu zaman zaman kuvvetli olması beklenen sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin edilmektedir. Kar yağışının Perşembe sabah saatlerine kadar etkili olduktan sonra yerini soğuk bir havaya bırakarak terk etmesi beklenmektedir. İstanbul'da Çarşamba gecesi, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden buzlanma don olayı meydana geleceğinden trafik de meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Şubat ayında havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçmesi üzerine bir çok bölgede meyve ağaçları çiçeklenmişti. Kayısıdan, elmaya, şeftali ve turunçgillere kadar milyonlarca meyve ağacı yalancı bahara kanıp çiçek açtı. Bu dönemde üreticilerin en büyük korkusu ise don yaşanmasıydı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü akşam saatlerinde kötü haberi verdi. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın gece saatleri ile Perşembe sabah saatlerinde Trakya ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli don beklendiği belirtildi. Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz kıyılarında ise Perşembe günü hafif ve orta şiddette dün olayı beklendiği ifade edildi.Perşembe gecesi ile Cuma sabah saatlerinde Trakya, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli don, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif ve orta şiddette don olayı beklenmesiyle nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.Türkiye'nin yıllık ortalama 4 milyon tonu bulan narenciye üretiminin yüzde 25'ini karşılayan Adana'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi sonucu ağaçların çiçek açması üreticiyi endişelendirmişti. Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir, son haftalarda 22 dereceyi bulan hava sıcaklığının sert çekirdekli meyve ağaçlarının çiçek açmasına, narenciye ağaçlarının ise tomurcuk vermesine neden olduğunu söyledi.İncefikir, "Ağaçlar havaların sıcak gitmesi nedeniyle çiçek açtı, Korkumuz bundan sonra olabilecek soğuklar. Hiç temenni etmediğimiz olmaması için dua ettiğimiz soğukların şu anda oluşmuş olan tomurcukları çok büyük zarar vereceği ve sert çekirdeklilerde de mevcut çiçekleri yakacağından çekiniyoruz" demişti.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın (Çarşamba günü) 04.00-22.00 saatleri arasında Ankara genelinde kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Vatandaşların, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 28.02.2018 Çarşamba günü 04.00-22.00 saatleri arasında ilimiz genelinde güney ve güneybatı, zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına beklendiği bildirilmektedir. Bu çerçevede kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı 'ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler' vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.Çarşamba günü sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul'un yeni sistemin etkisi altına gireceği ve gün boyu zaman zaman kuvvetli olması beklenen yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi tahmin ediliyor. Kar yağışının perşembe sabah saatlerine kadar etkili olduktan sonra yerini soğuk bir havaya bırakarak terk etmesi bekleniyor. İstanbul'da çarşamba gecesi, perşembe günü ve cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiği, ayrıca buzlanma ve don olayı da meydana geleceğinden trafikteki olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.İstanbul Valisi Vasip Şahin, kendilerine gelen meteorolojik tahmin bilgilerine göre, kar yağışının ulaşımı ve eğitimi aksatacak bir noktada ve ağırlıkta olmayacağını belirterek, "Onun için şu anda tatil gibi bir konu gündemimizde değil." dedi. Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilebileceği beklentisine girilmemesi gerektiğini söyledi.İstanbul'daki yağışların çok etkili olmayacağını vurgulayan Şahin, "Biz daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda öncelikle meteorolojik tahminleri alarak ona göre hareket tarzımızı belirliyoruz. Bize bugün itibarıyla gelen meteorolojik tahmin bilgileri, kar yağışının öyle ulaşımı ve eğitimi aksatacak bir noktada ve ağırlıkta olmayacağı şeklinde. Onun için şu anda tatil gibi bir konu gündemimizde değil." dedi.Sosyal medyada yüz binlerce öğrenci tarafından takip edildiği ve okulların tatil durumuna ilişkin çok sayıda mesaj aldığının hatırlatılması üzerineVali Şahin, "Burada bizim amacımız öncelikle çocuklarımızın eğitiminin aksamamasıdır. Özellikle de küçük çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmamalarıdır. Tabiat şartları eğitimi ikinci plana atacak derecede zorlaşırsa ve çocuklarımızın can ve mal güvenlikleri noktasında tatil yapılmasını icap ettirecek olursa biz o kararı da (tatil) almaktan çekinmiyoruz." diye konuştu.Meteorolojinin internet sitesinde yer alan tahminlere göre İstanbul'a çarşamba günü karla karışık yağmur, perşembe günü kar yağışı bekleniyor.Edirne'de, hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı başladı. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu caddelerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ndeki vatandaşlar da kar yağışının başlamasıyla öz çekim yaptı. Birçok Osmanlı mirasının olduğu kent merkezinde kar yağışı tarihi eserlerle seyirlik görüntüler oluşturdu.Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Edirne'de, kar yağışının aralıklarla devam edeceği belirtildi. Öte yandan, Kırklareli'nde de kar yağışı etkili oluyor. Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı karayolunda kar yağışını etkili oluyor.Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla süreceği kaydedildi.Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin aralıklarla yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Kırklareli'nin yüksekleri, Bilecik, Kütahya, Ankara ve Eskişehir'in yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Adana'nın doğusu, Osmaniye, K.Maraş, Hatay, Kilis ve G.Antep ile akşam saatlerinden itibaren Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile güneydoğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu ile D-100 karayolunun kesiminde kar yağışı başladı.Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde sabah saatlerinden başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.1, 2 ve 3. viyadükler üzerinde etkili olan yağış, D-100 karayolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde de etkisini gösteriyor.Karayolları ekipleri bölgede tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Polis, güzergahı kullanan sürücüleri ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.Balkanlar ve Orta Avrupa başta olmak üzere Avrupa'nın büyük bölümünde yoğun kar yağışına yol açacak Sibirya yüksek basıncı, Türkiye genelinde önemli bir sıcaklık düşüşüne neden olmayacak. Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, Avrupa'da soğuk hava ve kuvvetli yağışlara neden olması beklenen Sibirya yüksek basıncının Türkiye'de hava sıcaklıklarında önemli bir düşüşe yol açmayacağını belirtti Genel Müdür Güneş, AA muhabirine, Avrupa'da soğuk hava ve yer yer kuvvetli yağışlara sebep olması beklenen Sibirya yüksek basıncının Türkiye'ye etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde ılık, batı ve iç kesimlerde aralıklı olarak hafif yağışlı devam eden havanın, yarın öğle saatlerinden itibaren yerini Orta Akdeniz'den gelen yeni bir serin ve yağışlı sisteme bırakacağını ifade eden Güneş, "Bu sistemin Pazar günü akşam saatlerinden sonra doğuya hareketi ve Pazartesi günü doğu bölgelerde etkili olması ancak Pazartesi günü ülkemizin batısının yeni bir sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor." dedi.Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik olmasının beklenmediğini aktaran Güneş, kuzeybatı kesimlerden başlayacak yağış ile beraber kuzeyli rüzgarların da etkisiyle hava sıcaklıklarında Pazar günü iç ve batıda 4 ila 8, Pazartesi günü ise doğu bölgelerde 2 ila 5 derece azalma olacağını söyledi.Hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:"Kuzey ve Orta Avrupa'da oldukça soğuk ve güneyinde yer yer kuvvetli yağışlara sebep olması beklenen bu gelen yağışlı hava kütlelerinin, ülkemiz genelinde önemli bir sıcaklık düşüşüne neden olması beklenmemektedir. Sibirya yüksek basınç merkezinin bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca Avrupa'nın tamamına yakın kısmında etkili olacağı ve Orta Akdeniz üzerinde ise alçak basınç merkezi oluşacağı beklendiğinden hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10-20 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.Balkanlar ve Orta Avrupa başta olmak üzere Avrupa'nın büyük bölümünde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları görülmesi ve ve kar kalınlığının 50-100 santime ulaşması bekleniyor. Yurdumuzda ise bu sistemden Pazar ve Pazartesi günleri Trakya'nın kuzey kesimleri ile iç bölgelerimizdeki yüksek rakımlı yerler etkilenecek, bin 200 metrenin üzerindeki yerlerde kar yağışı görülebilecektir. Ancak ülkemiz kuvvetli bir soğuma ve kar yağışı almasa da bol miktarda yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar görülecek."1 Mart'ta gelmesi muhtemel ayrı bir soğuk hava dalgası daha olduğunu belirterek "Asıl buna dikkat etmek lazım" dedi. 1 Mart'ta Marmara'da ısının sıfırın altına düşebileceğini söyleyen Öztel, şöyle devam etti: "Yağış olursa kar olur. Edirne, Bolu, Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Düzce, Kocaeli, İstanbul... Her yerde kar olur. Buna dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Tahminler çok hızlı değiştiği için 25 Şubat'ta görülen karla karışık yağmur ne kadar sürecek kestiremiyoruz. Hafta sonu öncül bir soğuk gelecek, asıl soğuklar ise bir sonraki hafta sonu 1-2-3 Mart'ta etkili olacak diyebiliriz. Yani önümüzdeki 2 hafta sonu İstanbul'da, Marmara'da hem soğuk hem de birinde kar yağma ihtimali var. Uzun soluklu 10 gün bizi bekliyor. Ama kesin tahmin için erken.Pazartesi günü, gün boyunca gökyüzü bulutlu ve güneşli olması bekleniliyor. Sıcaklık sabah saatlerinde 8-10 dereceye çıkarken, öğle saatlerinden sonra sıcaklık düşüyor. Ortalama 7 derece olması tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 71 ila 85 arasında olması beklenirken, sabah ve öğle saatlerinde rüzgarın hızı artıyor: Rüzgar saatte 33 km hızda esmesi bekleniliyor. Salı günü bulutlu ve güneşli hava etkisini göstermeye devam ederken, sıcaklık değerlerinde yükseliş devam ediyor. Gündüz sıcaklık 11 dereceye çıkarken, gece sıcaklık 7 derece. Nem oranı yüzde 75 ila 88 arasında. Rüzgar hızını düşürüyor: Saatte 24 km hızda esmesi bekleniliyor. Çarşamba günü İstanbul'a yağmur geliyor. Sıcaklık gündüz 13 derece, gece 6 derece. Nem oranı yüzde 77 ila 93 arasında. Rüzgar saatte 24 km hızda esmesi bekleniliyor.Perşembe günü yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. Gündüz sıcaklık 14 derece gece 7 derece. Nem oranı yüzde 74 ila 96 arasında. Rüzgar saatte 18 km hızda esiyor.Cuma günü yağmur etkisini kaybediyor, gökyüzü bulutlu ve güneşli. Sıcaklık gündüz 14 derece, gece 6 derece. Nem oranı yüzde 86 ila 96 arasında. Rüzgar saatte 17 km hızda esiyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Ağrı çevrelerinde başlaması beklenen yağmur şeklindeki yağışların, kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, rakımı yüksek ilçeler ile akşam saatlerinde il merkezinde yoğun kar (30-60 santimetre) yağışı şeklinde olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra Van çevrelerinde başlaması beklenen yağmur şeklindeki yağışların, kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey ve doğusundaki ilçeler ile akşam saatlerinde il merkezinde yoğun kar (30-60 santimetre) yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde Bitlis çevrelerinde başlayacak yağışların ise gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, yoğun kar (50 santimetre üzeri) yağışı şeklinde olacağı öngörülüyor.Hakkari çevrelerinde ise akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, gece saatlerinden sonra kara dönmesi ve il genelinde yoğun kar (30-60 santimetre) yağışı şeklinde olması bekleniyor. Açıklamada, buzlanma ve don olayı, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında da bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ağrı, Van, Bitlis, Hakkari dolaylarında, başlaması beklenen yağmur şeklindeki yağışların, bugün kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, rakımı yüksek ilçeleri ile akşam saatlerinde il merkezinde yoğun kar (30-60 cm) yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir, uyarısında bulundu.Batı Akdeniz'de rüzgarın bugün ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, aynı gün (18.02.2018) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Orta Akdeniz'de rüzgarın bugün ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (70-90km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, aynı gün (18.02.2018) öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Yağışların Adana'nın doğusu, Osmaniye, K.Maraş, Hatay, Kilis ve G.Antep ile akşam saatlerinden itibaren Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, trafikte aksamalar, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAÇok bulutlu, Edirne çevreleri dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ'ın yüksekleri ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.BURSA °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı**ÇANAKKALE °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluİSTANBUL °C, 6°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluKIRKLARELİ °C, 6°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlıEGEÇok bulutlu, güney ve iç kesimleri ile bu sabah saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.A.KARAHISAR °C, 7°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluAYDIN °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıMANİSA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıAKDENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın doğusu, Osmaniye, K.Maraş ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 17°CÇok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıHATAY °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ISPARTA °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluİÇ ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Ankara ve Eskişehir'in yüksek kesimleri ile Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.ANKARA °C, 6°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 5°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluKAYSERİ °C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluKONYA °C, 13°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurluÇok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.BOLU °C, 4°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE °C, 7°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluSİNOP °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 6°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.AMASYA °C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluSAMSUN °C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluTOKAT °C, 11°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluTRABZON °C, 13°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 4°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlıHAKKARİ °C, 4°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.KARS °C, 4°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların G.Antep ve Kilis ile akşam saatlerinden itibaren Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ver pus olayı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 11°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 8°CÇok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN °C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SİİRT °C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Kar, bir yağış biçimidir. Kar bulutlarda bulunan su taneciklerinin aşırı soğuk ile karşılaşması sonucu kristalleşerek oluşmasıdır. Bu olay çok çabuk meydana geldiği için su tanecikleri yağmura dönüşmeden kar haline gelmiştir. Kar taneleri yapılan araştırmalara göre altıgendir. Fakat küçük olduklarından çıplak gözle şekilsiz gözükürler. Ve bunların hiçbiri birbirine benzemez. Ve gökyüzünden yere doğru inerken hiçbiri birbirine değmez. Toprak ve atmosferin ısı aynı olursa yere düşen kar taneleri erimez. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre yeryüzüne inen yağış çeşitlerinin sekizde birinin kar yağışı olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca yere düşen kar taneleri toprağın üzerine kaplar ve toprağın donmasını engeller. Kar tanesi oluşurken sıcaklığa ve neme göre şekil alır. Kar yazın oluşacak nem ve kuraklığı önler. Ayrıca toprağa düşen kar taneleri azot bakterileri yardımıyla eriyerek azot tuzu haline gelerek toprağı da besler. Buna karşın kar taneleri yağış çeşidine ve yağış türüne göre; uzun ince kalem veya şapkalı sütun gibi isimler alır.