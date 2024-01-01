Haber Tarihi: 01 Ocak 2024 11:00 - Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 11:00

Bugün okul var mı? 1-2 Ocak 2024 yarın okullar tatil mi?

Bugün okul var mı? 1-2 Ocak 2024 yarın okullar tatil mi? soruları yeni yıla sayılı saatler kala tekrar gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Pazartesi günü okulların açık olup olmadığı merak ediyor. Peki, 1 Ocak 2024 Pazartesi okul var mı? Yarın okullar tatil mi?

Bugün okul var mı? 1-2 Ocak 2024 yarın okullar tatil mi?
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1 Ocak 2024'e sayılı günler kala yılbaşı tatili ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Pek çok kişi yılbaşı için plan yaparken öğrenciler ise yeni yılın ilk gününde okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. İşte, 2024 yılbaşı tatili hakkında bilgiler...

1 OCAK 2024: PAZARTESİ OKUL VAR MI? 

Bu yıl yılbaşı 1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor.

Yılbaşı günü resmi tatil olarak kabul edildiği için 1 Ocak Pazartesi günü okullarda eğitim faaliyeti olmayacak.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor.

31 ARALIK TATİL Mİ?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık resmi tatil değil. Ancak bu sene 31 Aralık tarihi pazar gününe denk geliyor. Hafta sonu tatil yapan kamu, kurum ve kuruluşları bugün tatil olacak.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2024 Yılbaşı

9 Nisan 2024 Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)

10 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 1. Gün

11 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 2. Gün

12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 3. Gün

23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2024 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran 2024 Kurban Bayramı Arife (yarım gün)

16 Haziran 2024 Kurban Bayramı 1. Gün

17 Haziran 2024 Kurban Bayramı 2. Gün

18 Haziran 2024 Kurban Bayramı 3. Gün

19 Haziran 2024 Kurban Bayramı 4. Gün

15 Temmuz 2024 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı

29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı
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