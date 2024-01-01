Bugün okul var mı? 1-2 Ocak 2024 yarın okullar tatil mi?

1 Ocak 2024'e sayılı günler kala yılbaşı tatili ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Pek çok kişi yılbaşı için plan yaparken öğrenciler ise yeni yılın ilk gününde okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. İşte, 2024 yılbaşı tatili hakkında bilgiler...

Bu yıl yılbaşı 1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor.

Yılbaşı günü resmi tatil olarak kabul edildiği için 1 Ocak Pazartesi günü okullarda eğitim faaliyeti olmayacak.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor.