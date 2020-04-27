Bugün ne pişirsem? Kolay Ramazan iftar menüsü tarifleri, iftarda ne yemek yapsam?

Yukarıdaki listeden çorbanızı seçtikten sonra bu menüden de 2 adet ana yemek seçebilirsiniz. Tavsiyemiz bunlardan birinin pilav türlerinden biri olmasıdır.

Etli Pilav Tarifi

Nohutlu pilav

Arpa Şehriye Pilavı

Nohutlu Bulgur Pilavı

Yeşil Fasulye

Mantar Yemeği

Haşlama Et Yemeği

Tekirdağ köftesi

Patates Oturtma

Arnavut Ciğeri

Çeşnili Et Sote

Köfteli Patates Yemeği

Etli Patates Yemeği

Güveçte Et Sote

Etli Bezelye

Fırında Et Haşlama

Izgara Köfte





Sebzeli Tavuk

Bu kadar güzel yemeklerin üzerine şimdi bir de güzel bir salata hazırlayalım.

Sebzeli Yoğurtlu Salata

Göbek Salata

Yumurta Salatası

Garnitürlü Patates Salatası

Semizotu Salatası

Turplu Kıvırcık Salatası

Kuru Fasulye Piyazı

Tatlılar genellikle ramazanın ilerleyen günlerinde insanlara fazla gelse de yine de ramazan aylarının vazgeçilmezleri arasında tatlılar yer alır.

Revani Tatlısı

Ayva Tatlısı

Tarçınlı Cevizli irmik Helvası

Çatal Tatlısı

Lokma Tatlısı

Ekmek Kadayıfı Tatlısı

Kadayıf Dolması

Sütlaç Tarifi

Tiramisu

Supangle Tarifi

Bitter Çikolatalı Puding

Şekerpare

Güllaç

Son olarak sofranızın süsü diyebileceğiniz aparatif tariflerimizden beğendiklerinizi sofranıza ekleyebilirsiniz.

Zeytinyağlı Sarma

Ispanaklı Börek

Patates Topları

Soğan Halkası

İçli Köfte

Kaşarlı Patlıcan Kızartma

Kırmızı Mercimek Köftesi





Yarım kilo kuzu gerdan eti

3 tepeleme yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurtanın sarısı

Bir tutam pul biber

3 yemek kaşığı tereyağı

Limon suyu

Kuşbaşı şeklinde doğradığınız etleri su dolu bir tencerede haşlayın.

Çorbanın çeşnisini oluşturmak için yoğurt ve unu, yumurta sarısı ve limon suyunu iyice çırpın.

Hazırlanan bu karışımın üzerine haşlanan etleri de ekleyip birkaç dakika kısık ateşte pişirelim.

Tereyağını pul biberi eşliğinde bir tavada eritin.

Bunların arından çorbanızın tuzu ve tereyağı ile erittiğiniz pul biberi çorbanızın üzerinde gezdirin.

Çorbanız hazır. Afiyet olsun.

Patatesli Menemen Tarifi

Malzemeler :

1 tane patates

3 tane biber

3 tane domates

3 tane yumurta

dilerseniz kaşar peyniri rendesi

tuz, pulbiber(isterseniz)

Hazırlanışı :

Patatesleri soyuyoruz ve dilimleyip küp küp doğruyoruz. Tavada yağda kavuruyoruz. Patatesler kızarmaya başlayınca ince doğradığımız biberleri de ekliyoruz. Biberler de piştikten sonra yemeklik doğradığımız domatesleri ekliyoruz. Tuzunu ve pul biberi ekledikten sonra karıştırıyoruz ve üzerine yumurta kırıyoruz. Kaşar peyniri rendesi serpiyoruz. Üzerine ve yumurtaları çok fazla karıştırmadan tavanın kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz.

Afiyet olsun.

MALZEMELER

Hamurunu hazırlamak İçin;

2 su bardağı un

10 su bardağı su

Bir tutam tuz

Çorbası İçin;

1 tüm tavuk

2 limon suyu

Yarım çay bardağı sıvıyağ

2 yemek kaşığı domates salçası

Yarım su bardağı un





Bir tutam tuz

Bir tarafta düdüklü tencerede haşlamaya bıraktığınız tavuğun yanında 6 bardak suyu bir tencereye koyup kaynatmaya başlayın.

Diğer tarafta 4 bardak suyu bir kabın içerisine koyup üzerine unu ekledikten hafiften açmaya başlayın.

Kaynamak için bıraktığınız 6 bardak suyu, kaynama işlemi tamamlanınca unlu suyun içerisine yavaş yavaş ekleyin ve kıvamını alana kadar karıştırmaya devam edin.

Kıvamını aldıktan sonra tepsiye dökün ve soğumasını bekleyin. Soğuma işlemini beklerkeni çorba için haşlanan tavuğu çıkarın ve keyfinize göre didikleyin.

Başka bir tarafta ise bir tencere yağı ve salçayı koyarak kavurun. Kavrulduktan sonra üzerine tavuğun suyunu ekleyip kaynatın. O kaynarken yine çorbası için unu bir tavada kavurun.

Kaynayan çorbaya kavurduğunuz unu, didiklediğiniz tavuğu, ekşisini ve tuzunu atarak pişirin. Soğuyan hamurun ortasına pişen çorbayı bir kase ile koyarak servis edin.

1 Adet bütün tavuk göğsü

1 büyük soğan

1'er adet kırmızı ve yeşil biber

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

Bir tutam karabiber

3 su bardağı süt

Tepeleme 2 yemek kaşığı un

40 gram tereyağı

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

3 adet çok büyük olmayan patates

1 tatlı kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı tuz

Bir tutam kırmızı toz biber

yarım çay bardağı zeytinyağı

100 gram kaşar peyniri

Malzemeler:

4 adet patlıcan

2 adet domates

1 adet kırmızı biber

2 adet yeşil biber

1 adet soğan

3 adet sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

1/2 limon suyu

Biberler ve patlıcanlar fırında veya ocakta közlenir. ( Daha lezzetli olması için fırında közlemenizi öneririz)

Közledikten sonra kabukları soyulup küçük küçük doğranır.

Domatesler küp küp doğrandıktan sonra soğan ince ince kesilir ve derin bir kaseye alınır.

Üzerine doğranan maydanozlar, dövülen sarımsaklar, tuz, limon suyu ve zeytinyağı ilave edilip karıştırılır.

Salata: Manzana

Çorba : Mercimek Çorbası

Anayemekler: Patates Püresi ve Kuru köfte

Arayemek: Mısırlı Pilav, Komposto

Tatlı: Kolay İncir Tatlısı

Salata: Semiz Otu Salatası

Çorba : İrmik Çorbası

Anayemekler: Kabak Patates Çalkama

Arayemek: Değişik Bulgur Pilavı ve Cacık

Tatlı: Bisküvili Puding

Salata: Kıvırcık Salatası

Çorba : Yayla Çorbası

Anayemekler: Patates Musakka

Arayemek: Sütlü Makarna ve Hoşaf





Tatlı: Kahveli Puding

Salata: Akdeniz Salatası

Çorba : Patates Çorbası

Anayemekler: Yalancı İskender

Arayemek: Leziz Pilav

Tatlı: Diyet Tatlı

Salata: Havuç Salatası

Çorba : Ezogelin Çorbası

Anayemekler: Sarımsaklı Yahni

Arayemek: Bademli Pilav ve Komposto

Tatlı: Havuçlu Toplar

Salata: Yeşil Zeytinli Salata

Çorba : Şehriyeli Tavuk Çorbası

Anayemekler: Fırında Karnıbahar Böreği

Arayemek: Buhara Pilavı ve Hoşaf

Tatlı: Yalancı Tavuk Göğüsü

Salata: Cevizli Patlıcan Salatası

Çorba: Domatesli Telşeriyeli Çorba

Anayemekler: Susamlı Tavuk Pane

Arayemek: Maklube ve Hoşaf

Tatlı: Güllaç

Salata: Amerikan Salatası

Çorba: Çerkez Çorbası

Anayemek: Analı Kızlı

Arayemek: Kestaneli Pilav ve Yoğurt

Tatlı: Gül Tatlısı

Salata: Nar Ekşili Salata

Çorba: Kolay Çorba

Anayemek: Hamsi Buğlama

Arayemek: Sebzeli Bulgur Pilavı

Tatlı: Şam Tatlısı

Salata: Maydanoz Salatası

Çorba: Annenim Nefis Mercimek Çorbası

Anayemek: Palamut Kağıtta

Arayemek: Havuçlu Pilav

Tatlı: Revani

Salata: Kıvırcık Salatası

Çorba: Domates Çorbası ( Kaşarlı )

Anayemek: Etli Kurufasulye

Arayemek: Sade Pilav ve Yoğurt

Tatlı: Sütlaç

Salata : Karışık Sebze Salatası

Çorba : Yoğurtlu Tutmaç

Anayemek : Karnıyarık

Arayemek : Arpa Şehiriye Pilavı ve Komposto

Tatlı : Etimek Tatlısı

10 bardak et suyu

2 soğan

1 kahve fincanı pirinç

1,5 çorba kaşığı un

1,5 çorba kaşığı yağ

1 patates

1 havuç

6- 7 dal kereviz

6- 7 kök ıspanak

6- 7 dal maydanoz

1 bardak süt

1 yumurta sarısı

Tuz

Sebzeler yıkanır; havuç, patates rendelenir; kereviz, ıspanak, maydanoz doğranır. Rendelenmiş soğanla yağ tencerede pembe olarak kavrulur. Un konur. Biraz daha karıştırılır. Hür Haber.com Hazırlanmış sebzeler, et suyu ve ayıklanıp yıkanmış pirinç konup iyice pişirilir. Tel süzgeçten kaşıkla bastırılarak geçirilir. Tuz atılır. Yumurta sarısı süt ile çarpılıp kaynayan çorbaya katılır; karıştırılıp hemen ateşten alınır. Afiyet olsun…

Günün Yemeği Ekşili Köfte (Bugün Ne Pişirsem) Güzel Yemek Tarifi . Bugün Ne Yemek Yapsam (13 Temmuz Pazar Günün Yemeği) Bugün Ne Pişirsem, Yemek Tarifleri. 13 Temmuz Pazar Ramazan ayının gelmesi ile beraber ev hanımlarının yemek telaşları bir hayli arttı. İftar saatleri yaklaşmasının ardından ev hanımları ne yemek yapsam diye düşünür oldular, sizler için hazırladığımız günlük yemek tariflerini okumanızı tavsiye ederiz. İftar Yemekleri. Günün Yemeği. Bugün Ne Pişirsem. Günün Yemeği. İftar Saatleri artık sıkıntı çekmemek için iftar menüsünü okuyup yapa bilirsiniz. Kolay Yemek Tarifleri. 13 Temmuz Pazar Yemek Tarifleri.

Malzemeler

1 bardak erişte

150 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

1 kase yoğurt

2 kaşık un

Tereyağı

Tuz





Erişteyi kaynar suda yaklaşık 3, 5 bardak suda bir fiske tuz ile haşlayın. Bu arada kıymaya soğanı rendeleyin ama soğanın suyunu iyice alın. Az tuz ekleyip yoğurun, küçük köfteler yapıp tavada iyice kızartın. Haşlanmış erişteye 1 fincan kadar soğuk su ekleyin. Terbiyeyi bir kase yoğurt, yumurta sarısı ve un çırparak hazırlayın. Kaynar suyla kıvamını açın ve erişteye yavaş yavaş ilave edin, kaynayana kadar mutlaka karıştırın ki kesilmesin. Kaynayınca köfteyi atın ve en son kızarmış tereyağ ve tuz ilave edin. Afiyet olsun.

1/2 kg. orta yağlı kıyma

2 adet orta boy kuru soğan (yada 1 adet büyük)

1,5 çay bardağı pirinç

2 adet ince havuç

2 adet orta boy patates

4 çorba kaşığı sıvıyağ

3 su bardağı sıcak su

tuz, karabiber, kimyon

1 su bardağı un

Terbiyesi için:

1 adet limon

1 adet yumurta

Soğanlar rendenin ince tarafı ile rendelenerek kıyma, yıkanmış pirinç, tuz ve baharatlarla birlikte özdeşleşene dek yoğrulur. Hazırlanan harçtan misket büyüklüğünde köfteler yuvarlanarak bir tepsiye dizilir ve üzerine un serpilir ve tepsi sallanarak hepsinin unlanması sağlanır. (bu aşamada köftelerinizi daha sonra yapmak üzere buzluğa kaldırabilirsiniz)

Patatesler kuşbaşı doğranır. Havuçlar halka şeklinde doğranır.

Tencereye yağ ilave edilir vedoğranmış havuçlar ve patates sıvıyağda sotelenir. Üzerine sıcak su dökülerek.

Her tarafı unlanmış köfteler iki avuç arasında nazikçe sallanarak fazla unları silkelenir ve teker teker tencereye atılır. Tüm köfteler tencereye atıldıktan sonra fazla zedelemeden karıştırılır ve ocağın altı kısılarak pişmeye bırakılır.

Bu arada bir limonun suyu yumurta ile çırpılarak terbiyesi hazırlanır.

Pişmeye yakın (piştiğini pirinçlerin şişmesinden anlayabilirsiniz) terbiyesinin üzerine yemeğin suyundan azar azar eklenerek yumurtanın beyazı katılaşmadan bir kase kadar karışım elde edilir. Karışım yavaş yavaş yemeğe ilave edilerek karıştırılır. 3-4 dakika daha kaynatılarak ocağın altı kapatılır.

Yağda yakılmış nane ile servis edilir.

Afiyet Olsun.

Malzemeler

4 yumurta

1,5 su bardağı yoğurt

4,5 su bardağı şeker (1 bardak hamura; 3,5 bardak şuruba)

1 su bardağı un

1 su bardağı ve + 2 çorba kaşığı ilave irmik

Yarım küçük paket margarin (65 gr.)

Yarım limon suyu

1 kahve kaşığı kabartma tozu

Bugün ne pişirsem, bugün ne yemek pişirsem, ne yemek yapsam, kolay yemek tarifleri, pratik yemek tarifleri, kolay yemekler, çabuk yemekler

3,5 bardak şeker 3,5 bardak su ile kaynatılır. Köpüğü alınıp 1/4 limon suyu konur.

Yumurta sarıları, 1 bardak şeker, yoğurt, limon kabuğu rendesi, limon suyu, elenmiş un, irmik, erimiş yağ, kabartma tozu bir kasede karıştırılır. Yumurta akları bakır bir tencerede çarpılarak kar haline getirilir. Her ikisi birbirine karıştırılır.

Yağlanmış tepsiye boşaltılıp orta hararetli fırında 40- 50 dakika pişirilir.







Fırından çıkar çıkmaz şurup dökülüp kapak kapatılır. Hafif ateşte çevirerek şurup çektirilir.

Bugün ne pişirsem? sorusu ev hanımlarının kafasını kurcalayan ve en lezzetli yemekleir yapmak isteyen kişilerin sorunu haline gelmiş durumda. Kararsız kalmaya gerek yok çünkü sizler için Ramazan ayında yapacağınız en güzel iftar menüsü seçenekleri ne yapsam? dediğinizde başvuracağınız bir kılavuz gibi önünüze getiriyoruz. İftar menüsüne ve iftar yemek tariflerine geçmeden önce şu önemli hususu da belirtmek istiyoruz. Oruçlu iken bir çok yemeği, tatlıyı ve içeceği canımız fazlası ile istiyor. Bu nedenle ramazanda da ölçülü ve sağlıklı beslenmenin önemini vurgulamak istiyoruz. Özellikle art arda yenen yemek ve tatlılar yemek sonrasında sizi çok rahatsız edecektir.