Bugün nabız 200! Her şey Sporx'te

Futbol heyecanı bugün Sporx'te yaşanacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bugün nabız 200! Her şey Sporx'te
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26 Ağustos 2021 09:33
Spor gündemi bugün alev alev yanıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor bugün Avrupa'da rövanş maçlarına çıkacak. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ın ise İstanbul'da çekilecek olan kura sonrasında Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olacak. Tüm maçların canlı anlatımlarını ve Şampiyonlar Ligi kura çekimini anbean Sporx'ten takip edebilirsiniz.

19:00 Helsinki - Fenerbahçe
19:00 Şampiyonlar Ligi kura çekimi
20:00 Kopenhag - Sivasspor
20:00 Roma - Trabzonspor
21:00 Galatasaray - Randers

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