Bugün marketler açık mı? Marketler haftasonu açık mı? (21 Kasım ve 22 Kasım)

21 ve 22 Kasım 2020 itibarı ile marketlerin saat kaçta açılacağı belli oldu. Sokağa çıkma yasağından sonra herkes marketlerin açılış saatini öğrenmeye başladı. Gerçek şu ki sokağa çıkma yasağından sonra marketler yeniden belirlenen mesai saatlerinde çalışmaya başlayacak. Marketlerin açık olup olmayacağını merak edenler arama motorlarında "Marketler yarın açık mı" sorusuna yanıt arıyor. Peki, BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri nedir? Bugün Marketler saat kaçta açılıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı...Hal böyle olunca, sabah saatlerinden itibaren market çalışma saatleri de merak edilen konular arasında yerini aldı. Buna göre; bugün bakkallar ve marketler açık mı, kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, MİGROS çalışma saatleri!Yapılan açıklamaya göre marketler bugün normal saatlerinde açılacak ancak saat 20:00'de marketler kapanacak. Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek. Lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ¬içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel¬-al" şekilde hizmet verecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.İçişleri Bakanlığı corona virüs genelgesine göre bugün sokağa çıkma yasağı söz konusu değil. Tüm Türkiye genelinde 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Marketler, bakkallar, fırınlar Cumartesi ve Pazar günleri saat 10:00'dan 20:00'ye kadar açık olacak.İçişleri Bakanlığınca alınan önlemlerle birlikte marketlerin çalışma saatleri değişti.BİM 10.00- 20.00 arası çalışıyor.A101 10.00- 20.00 arası çalışıyor.ŞOK Market 10.00- 20.00 arası çalışıyor.Carrefoursa 10.00- 20.00 arası çalışıyor.Metro Market 10.00- 20.00 arası çalışıyor.