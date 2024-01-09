Haber Tarihi: 09 Ocak 2024 12:16 - Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 12:16

Bugün kar yağıyor mı? Son dakika İstanbul'da kar yağışı

Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Günlerdir beklenen kar yağışı başlıyor. İstanbul kara teslim olacak. Sadece yüksek kesimler değil şehir merkezine de yoğun kar yağacak. Yapılan uyarıların ardından kar yağışı Beylikdüzü ilçesinde başladı. Kar yağışı Anadolu Yakası'nda da etkili olmaya başladı.. AKOM, İstanbul Valiliği ve Meteoroloji'den art arda son dakika uyarıları geliyor. Lapa lapa kar yağışı saatler içerisinde etkisini gösterecek. İşte son dakika kar haberleri...

Bugün kar yağıyor mı? Son dakika İstanbul'da kar yağışı
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 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, radar görüntüleri ile son raporunu kamuoyuyla paylaştı. Günlerdir kar yağışı için 9 Ocak tarihi işaret edilirken uzmanlar, Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası ve kar yağışının Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde etkili olacağını ancak yağışın İstanbul'u bugünlük teğet geçeceğini belirtti. İşte 9 Ocak 2024 hava durumu, İstanbul'da kar yağacağı tarih ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji'nin hazırladığı raporda, İstanbul'da kar yağışı için işaret edilen tarih 9 Ocak 2024 Salı gününden Cuma gününe çekildi. Bugünden itibaren megakentin yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmurlar görülmesi beklenirken Cuma ve Cumartesi günleri ise kar yağışı beklendiği kaydedildi. Bugün ani sıcaklık düşüşlerinin ardından İstanbul'da, gün içinde havanın en yüksel 7 dereceye ulaşması bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

09 Ocak Salı: Yağmurlu 7°C

10 Ocak Çarşamba: Yağmurlu 7°C

11 Ocak Perşembe: Çok Bulutlu 6°C

12 Ocak Cuma: Karla Karışık Yağmurlu 6°C

13 Ocak Cumartesi: Karla Karışık Yağmurlu 3°C


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