Haber Tarihi: 29 Ocak 2024 10:20 - Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 10:20

Bugün kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 2024

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, kuzey Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri kar yağışlı olacak. Yağışların; İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'de kuvvetli olması tahmin ediliyor. Diğer yandan Marmara ve kıyı Ege'de fırtına bekleniyor

Bugün kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 2024
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'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusu gündemdeki yerini koruyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporu yayınlandı. Buna göre İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak edildi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki 5 gün içerisinde İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. 25 Ocak Perşembe, 26 Ocak Cuma ve 27 Ocak Cumartesi il genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da beklenen yağışların bu akşam saatlerinden itibaren genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar, yükseklerde ise kuvvetli kar şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışların, salı sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, kuzey kesimlerde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma, don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgarla kısa süreli fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BAKAN ÖZHASEKİ VATANDAŞLARI UYARDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da bu akşam saatlerinde etkili olacak kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre İstanbul'da, bu akşamdan salı sabah saatlerine kadar yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğini hatırlattı.

Özhaseki, "Vatandaşlarımızın yetkili birimlerin uyarılarını dikkate alarak ulaşımda aksamalara buzlanma, don, rüzgar ve fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.
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