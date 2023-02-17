Haber Tarihi: 17 Şubat 2023 12:02 - Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2023 12:02

Bugün kandil mi, ne kandili? 2023 kandil zaman, Miraç Kandili ayın kaçına denk geliyor?

17 Şubat kandil mi, ne kandili? Üç ayların başlamasının ardından, yılın ilk kandili olan Regaib Kandili 26 Ocak 2023 tarihinde idrak edildi. Diyanet tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda yılın ikinci kandili olma özelliğini taşıyan Miraç Kandili ise şubat ayında gerçekleştirilecek. Peki, kandil zaman, Miraç Kandili ayın kaçına denk geliyor? 2023 Kandil günleri

Bugün kandil mi, ne kandili? 2023 kandil zaman, Miraç Kandili ayın kaçına denk geliyor?
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İslam alemi için bazı dini günler vardır. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri bunlardan bazılarıdır. Özellikle kandil günlerinde Müslümanlar ibadet edip dua ederler. İslam aleminde Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid kandillerinin günleri seneden seneye değişiklik göstermektedir. Dini günler Hicri takvime göre belirlenmektedir. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Dini günler üç aylar, Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili tarihleri için "2023 Kandil Günleri Listesi" içeriğimize göz atabilirsiniz.
17 ŞUBAT KANDİL Mİ?

Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği mübarek ve mucizevi yolculuğunu ifade eden Miraç gecesi, 17 Şubat 2023'te idrak edilecek. Akabinde Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili 6 Mart'ta kutlanacak. Milyarlarca müslüman, bu kandillerin ardından 23 Mart tarihinde Ramazan ayını karşılayacak.
MİRAÇ VE DİĞER KANDİL GÜNLERİ

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 17 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" kabul edilen Berat Kandili'nin 6 Mart'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan 23 Mart'ta başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.
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