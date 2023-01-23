Bugün kandil mi sorusu birçok Müslüman'ın gündeminde yer bulmaya devam ediyor. 2023 Dini Günler Takvimi belli oldu. Dini günler Hicri takvime göre belirlenmektedir. Buna göre belirlenen dini günler her yıl miladi takvime göre 11 gün öncesine denk gelmektedir. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri bu yüzden her yıl değişiklik göstermekte. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, içinde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bulunduğu Üç Aylar, 23 Ocak 2023 Pazartesi gününden itibaren başlayacak. Peki, bugün kandil mi? 23 Ocak 2023 kandil günleri-Diyanet takvimi
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 23 Ocak Kandil günler arasında yer almamakta. Buna göre bugün kandil gecesi değildir.
2023 DİNİ GÜNLER LİSTESİ
Üç ayların başlangıcı,Ramazan Bayramı'nın 1,2,3 günü, Kurban Bayramı'nın 1,2,3 günü, dini günler, geceler ve daha fazlası 2023 resmi tatiller takviminde yer aldı.
2023 RAMAZAN BAŞLANGICI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 dini günler listesi kapsamında yapılan açıklamaya göre, 2023 Ramazan başlangıcı 23 Mart 2023 tarihine denk gelmektedir. "11 Ayın Sultanı" olarak adlandırılan ve İslam alemininin idrak ettiği Ramazan ayının da içerisinde bulunduğu 3 aylar, 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak. KURBAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN?
Kurban Bayramı, 4 gün boyunca sürmektedir. Bu nedenle tüm devlet kadroları ve özel işletmeler dört gün boyunca resmi tatil yapmakta. 2023 Kurban Bayramı 28 Haziran Cuma gününe başlayacak ve 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü sona erecek.
23 Ocak 2023 Pazartesi: Üç Ayların Başlangıcı
26 Ocak 2023 Perşembe: Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma: Mirac Kandili
06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili
23 Mart 2023 Perşembe: Ramazan Başlangıcı
17 Nisan 2023 Pazartesi: Kadir Gecesi
20 Nisan 2023 Perşembe: Arefe
21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)
22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)
23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)
27 Haziran 2023 Salı: Arefe
28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)
29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)
30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)
01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)
19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı
28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü
26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili 2023 KANDİL GÜNLERİ LİSTESİ
2023 Regaip Kandili: 26 Ocak Perşembe
2023 Miraç Kandili: 17 Şubat Cuma
Berat Kandili: 6 Mart Pazartesi
Mevlid Kandili: 26 Eylül Salı
Kadir Gecesi: 17 Nisan Pazartesi
Recep Ayı Başlangıcı: 23 Ocak Pazartesi
Şaban Ayı Başlangıcı: 21 Şubat Salı
Ramazan Başlangıcı: 23 Mart Perşembe 2023 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
Ramazan Bayramı Arefe Günü: 20 Nisan 2023 Perşembe (yarım gün)
Ramazan Bayramı: 1. Gün 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2023 Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 01 Mayıs 2023 Pazartesi
Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı: 19 Mayıs 2023 Cuma
Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (yarım gün)
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2023 Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2023 Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2023 Pazar