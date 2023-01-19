Haber Tarihi: 19 Ocak 2023 10:34 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 10:34

Bugün kandil mi? 19 Ocak 2023 kandil günleri-Diyanet

Bugün kandil mi sorusuna Diyanet'ten yanıt geldi. 2023 dini günler takvimi Diyanet tarafından açıklandı. İslam alemi için büyük bir önem taşıyan kandil günleri yılın belli dönemlerin denk gelmekte. Dini günlerin ne zamana denk geldiği ise en çok merak edilen konular arasında. Peki, Regaib, Berat, Miraç ve Mevlid Kandili ne zaman? İşte merak edilen 2023 kandil tarihleri...

Bugün kandil mi? 19 Ocak 2023 kandil günleri-Diyanet
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Bugün kandil mi sorusu birçok Müslüman'ın gündeminde yer bulmaya devam ediyor. 2023 Dini Günler Takvimi belli oldu. Dini günler Hicri takvime göre belirlenmektedir. Buna göre belirlenen dini günler her yıl miladi takvime göre 11 gün öncesine denk gelmektedir. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri bu yüzden her yıl değişiklik göstermekte. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, içinde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bulunduğu Üç Aylar, 23 Ocak 2023 Pazartesi gününden itibaren başlayacak. Peki, bugün kandil mi? 19 Ocak 2023 kandil günleri-Diyanet takvimi

BUGÜN KANDİL Mİ? 19 OCAK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 19 Ocak Kandil günler arasında yer almamakta. Buna göre bugün kandil gecesi değildir. 
2023 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

Üç ayların başlangıcı,Ramazan Bayramı'nın 1,2,3 günü, Kurban Bayramı'nın 1,2,3 günü, dini günler, geceler ve daha fazlası 2023 resmi tatiller takviminde yer aldı.
2023 RAMAZAN BAŞLANGICI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 dini günler listesi kapsamında yapılan açıklamaya göre, 2023 Ramazan başlangıcı 23 Mart 2023 tarihine denk gelmektedir. "11 Ayın Sultanı" olarak adlandırılan ve İslam alemininin idrak ettiği Ramazan ayının da içerisinde bulunduğu 3 aylar, 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.

KURBAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, 4 gün boyunca sürmektedir. Bu nedenle tüm devlet kadroları ve özel işletmeler dört gün boyunca resmi tatil yapmakta. 2023 Kurban Bayramı 28 Haziran Cuma gününe başlayacak ve 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü sona erecek.

23 Ocak 2023 Pazartesi: Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe: Regaib Kandili
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


17 Şubat 2023 Cuma: Mirac Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe: Ramazan Başlangıcı


17 Nisan 2023 Pazartesi: Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe: Arefe

21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)

22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)

23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)

27 Haziran 2023 Salı: Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)

19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü

26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili

2023 KANDİL GÜNLERİ LİSTESİ

2023 Regaip Kandili: 26 Ocak Perşembe

2023 Miraç Kandili: 17 Şubat Cuma

Berat Kandili: 6 Mart Pazartesi

Mevlid Kandili: 26 Eylül Salı

Kadir Gecesi: 17 Nisan Pazartesi

Recep Ayı Başlangıcı: 23 Ocak Pazartesi

Şaban Ayı Başlangıcı: 21 Şubat Salı

Ramazan Başlangıcı: 23 Mart Perşembe

2023 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

Ramazan Bayramı Arefe Günü: 20 Nisan 2023 Perşembe (yarım gün)

Ramazan Bayramı: 1. Gün 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2023 Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 01 Mayıs 2023 Pazartesi

Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı: 19 Mayıs 2023 Cuma

Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (yarım gün)

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2023 Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2023 Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2023 Pazar

 

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