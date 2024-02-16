Bugün Kandil Mi 16 Şubat 2024 (Kandil Günleri Tarihleri) - Regaib, Miraç, Berat, Kadir Gecesi ve Üç Aylar Ne Zaman, Hangi Gün?

11 Ocak 2024 Perşembe

29 Cemazilahir 1445

12 Ocak 2024 Cuma

1 Receb 1445

6 Şubat 2024 Salı

26 Receb 1445

24 Şubat 2024 Cumartesi

14 Şaban 1445

11 Mart 2024 Pazartesi

1 Ramazan 1445

5 Nisan 2024 Cuma

26 Ramazan 1445

10 Nisan 2024 Çarşamba

1 Şevval 1445

11 Nisan 2024 Perşembe

2 Şevval 1445

12 Nisan 2024 Cuma

3 Şevval 1445

14 Haziran 2024 Cuma

8 Zilhicce 1445

15 Haziran 2024 Cumartesi

9 Zilhicce 1445

16 Haziran 2024 Pazar

10 Zilhicce 1445

17 Haziran 2024 Pazartesi

11 Zilhicce 1445

18 Haziran 2024 Salı

12 Zilhicce 1445

19 Haziran 2024 Çarşamba

13 Zilhicce 1445

6 / 7 Temmuz 2024 Cumartesi / Pazar

30 Zilhicce / 1 Muharrem 1445 - 1446

7 Temmuz 2024 Pazar

1 Muharrem 1446

15 / 16 Temmuz 2024 Pazartesi / Salı

9 / 10 Muharrem 1446

16 Temmuz 2024 Salı

10 Muharrem 1446

14 Eylül 2024 Cumartesi

11 Rebiulevvel 1446

İslam alemi için bazı dini günler vardır. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri bunlardan bazılarıdır. Özellikle kandil günlerinde Müslümanlar ibadet edip dua ederler. İslam aleminde Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid kandillerinin günleri seneden seneye değişiklik göstermektedir. Dini günler Hicri takvime göre belirlenmektedir. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Dini günler üç aylar, Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili tarihleri için "2024 Kandil Günleri Listesi" içeriğimize göz atabilirsiniz.Diyanet takvim doğrultusunda 2024 yılı 16 Şubat günü kandil günü değil.2023 kandil günleri Diyanet'in açıkladığı takvim ile belli oldu. İlk kandil Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili 6 Mart Pazartesi ve son olarak Mevlid Kandili ise 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.2023 Kadir Gecesi 17 Nisan Pazartesi gününe denk gelmektedir.2023 üç aylar, Receb ayıyla birlikte 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlıyor.2023 Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gününe denk gelmektedir.2023 Miraç Kandili 17 Şubat Cuma gününe denk gelmektedir.2023 Berat Kandili 6 Mart Pazartesi gününe denk gelmektedir.2023 Mevlid Kandili 26 Eylül Salı gününe denk gelmektedir.2023 Ramazan Bayramı20 Nisan PERŞEMBE: AREFE21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)2023 Kurban Bayramı27 Haziran SALI: AREFE28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)2023 Ramazan Ne Zaman?Ramazan ayı yeni yılda 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak. 21 Nisan 2023 Cuma günü sona erecek.20 Nisan 2023 Perşembe günü arefe günü olacak. Ramazan Bayramı ise 21-22-23 Nisan 2023 tarihlerine denk geliyor.27 Haziran 2023 Salı arefe günü olacak. Kurban Bayramı ise 28 Haziran Çarşamba günü başlayıp 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü son bulacak.23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ20 Nisan PERŞEMBE: AREFE21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)27 Haziran SALI: AREFE28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİHazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 17 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" kabul edilen Berat Kandili'nin 6 Mart'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan 23 Mart'ta başlayacak.Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.