Haber Tarihi: 16 Nisan 2023 16:40 - Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 16:40

Bugün kandil mi? 16 Nisan ne kandili? Yarın kandil mi 2023?

2023 kandil tarihleri sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından bir kez daha gündeme geldi. Çeşitli mecralarda kandil mesajlarıyla karşılaşan vatandaşlar, "Bugün kandil mi? 16 Nisan ne kandili? Yarın kandil mi 2023?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 2023 kandil günleri (tarihleri)

Bugün kandil mi? 16 Nisan ne kandili? Yarın kandil mi 2023?
Abone Ol
2023'ün ikinci kandili bugün idrak ediliyor. Kandil ibadetlerini layıkıyla yerine getirmek ve kandil mesajı paylaşımında bulunmak isteyenler, 16 Nisan ne kandili olduğuna yönelik araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimiyle 2023 kandil tarihleri paylaşılmıştı.
BUGÜN NE KANDİLİ?

Diyanet takvim doğrultusunda bugün (16 Nisan) kandil değil.

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ

Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.

GERİYE KALAN KANDİL GÜNLERİ

Berat Kandili 6 Mart Pazartesi, Mevlid Kandili 27 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

PSV deplasmanda 3 golle kazandı Hollanda Ligi PSV deplasmanda 3 golle kazandı
Trabzonspor Beşiktaş derbi maçı özeti izle Gündem Trabzonspor Beşiktaş derbi maçı özeti izle
Barcelona'dan Negreira açıklaması: 'Hiçbir şey yapamazlar' Barcelona Barcelona'dan Negreira açıklaması: "Hiçbir şey yapamazlar"
Hertha Berlin'de Pal Dardai dönemi! Hertha BSC Berlin Hertha Berlin'de Pal Dardai dönemi!
Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı, ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti neden yasaklandı? Gündem Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı, ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti neden yasaklandı?
Samatta'lı Genk, Slimani'li Anderlecht'i yendi Dünya Futbolu Samatta'lı Genk, Slimani'li Anderlecht'i yendi
Real Madrid'in Erling Haaland planı! Manchester City Real Madrid'in Erling Haaland planı!
Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu düğmeye bastı Spor Toto 1. Lig Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu düğmeye bastı
Denizlispor'un kabus sezonu Spor Toto 1. Lig Denizlispor'un kabus sezonu
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İsmail Yüksek: "Rakip oyuncu da faul yok dedi!"
2
Trabzonspor - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler
3
Jorge Jesus'tan Galatasaray tepkisi
4
Arda Turan'ın ilk transferi Galatasaray'dan!
5
Erling Haaland rekor kırdı, Manchester City kazandı
6
Altay Bayındır bıçak altına yatıyor!
7
Galatasaraylı futbolculara prim müjdesi!

SON HABERLER

yukarı ok