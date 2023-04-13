Haber Tarihi: 13 Nisan 2023 10:51 - Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 10:51

Bugün kandil mi? 13 Nisan ne kandili? İşte 2023 kandil günleri (tarihleri)

2023 kandil tarihleri sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından bir kez daha gündeme geldi. Çeşitli mecralarda kandil mesajlarıyla karşılaşan vatandaşlar, "Bugün kandil mi? 13 Nisan ne kandili?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 2023 kandil günleri (tarihleri)

Bugün kandil mi? 13 Nisan ne kandili? İşte 2023 kandil günleri (tarihleri)
Abone Ol
2023'ün ikinci kandili bugün idrak ediliyor. Kandil ibadetlerini layıkıyla yerine getirmek ve kandil mesajı paylaşımında bulunmak isteyenler, 13 Nisan ne kandili olduğuna yönelik araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimiyle 2023 kandil tarihleri paylaşılmıştı.
BUGÜN NE KANDİLİ?

Diyanet takvim doğrultusunda bugün (13 Nisan) kandil değil.

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ

Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.

GERİYE KALAN KANDİL GÜNLERİ

Berat Kandili 6 Mart Pazartesi, Mevlid Kandili 27 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Trabzonspor'da hoca borsası! Trabzonspor Trabzonspor'da hoca borsası!
Trabzonspor'dan ABD'ye transfer ihtimali! Trabzonspor Trabzonspor'dan ABD'ye transfer ihtimali!
Jesus, Batshuayi'yi dört gözle bekliyor Fenerbahçe Jesus, Batshuayi'yi dört gözle bekliyor
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine iki aday Beşiktaş Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine iki aday
Europower halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi - Europower enerji halka arz ne zaman işlem görecek? Gündem Europower halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi - Europower enerji halka arz ne zaman işlem görecek?
Jorge Jesus'tan 6 isme kırık not! Fenerbahçe Jorge Jesus'tan 6 isme kırık not!
Luyindama, Galatasaray'a geri dönüyor! Türkiye Transferler Luyindama, Galatasaray'a geri dönüyor!
Enner Valencia: 'Gollerime devam ederim!' Fenerbahçe Enner Valencia: "Gollerime devam ederim!"
Flamengo'nun teklifi: 'Willian Arao'ya karşılık Jesus!' Fenerbahçe Flamengo'nun teklifi: "Willian Arao'ya karşılık Jesus!"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Bayern Münih soyunma odası karıştı; Yumruk!
2
Özel maçta kazanan Beşiktaş
3
Dursun Özbek'ten yabancı sınırı açıklaması
4
Rodrigo De Paul: "Buraya gelip üstümüze düşeni yaptık"
5
Fransa'da çarpıcı sözler: "Mbappe'yi sakatlayacağım"
6
Jose Mourinho dev kulüplerin gözdesi
7
Kingsley Coman'dan Beşiktaş itirafı

SON HABERLER

yukarı ok