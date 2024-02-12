Haber Tarihi: 12 Şubat 2024 09:36 - Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 09:36

Bugün Kandil Mi 12 Şubat 2024 (Kandil Günleri Tarihleri) - Regaib, Miraç, Berat, Kadir Gecesi ve Üç Aylar Ne Zaman, Hangi Gün?

Bugün Kandil mi, 12 Şubat 2024 kandil mi, ne kandili? Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri bunlardan bazılarıdır. Özellikle kandil günlerinde Müslümanlar ibadet edip dua ederler. İslam aleminde Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid kandillerinin günleri seneden seneye değişiklik göstermektedir. Dini günler Hicri takvime göre belirlenmektedir. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Dini günler üç aylar, Kadir Gecesi, Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili tarihleri için "2024 Kandil Günleri Listesi" içeriğimize göz atabilirsiniz.

Bugün Kandil Mi 12 Şubat 2024 (Kandil Günleri Tarihleri) - Regaib, Miraç, Berat, Kadir Gecesi ve Üç Aylar Ne Zaman, Hangi Gün?
Abone Ol
İslam alemi için bazı dini günler vardır. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri bunlardan bazılarıdır. Özellikle kandil günlerinde Müslümanlar ibadet edip dua ederler. İslam aleminde Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid kandillerinin günleri seneden seneye değişiklik göstermektedir. Dini günler Hicri takvime göre belirlenmektedir. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Dini günler üç aylar, Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili tarihleri için "2024 Kandil Günleri Listesi" içeriğimize göz atabilirsiniz.

BUGÜN NE KANDİLİ 12 ŞUBAT 2024? 

Diyanet takvim doğrultusunda 2024 yılı 12 Şubat günü kandil günü değil.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN? - TIKLAYINIZ

KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN VE KANDİL TAKVİMİ 9 ŞUBAT 2024
2023 kandil günleri Diyanet'in açıkladığı takvim ile belli oldu. İlk kandil Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili 6 Mart Pazartesi ve son olarak Mevlid Kandili ise 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.

2024 yılı dini günler ve geceler

Regaib Kandili
11 Ocak 2024 Perşembe
29 Cemazilahir 1445

Üç Ayların Başlangıcı
12 Ocak 2024 Cuma
1 Receb 1445

Mirac Kandili
6 Şubat 2024 Salı
26 Receb 1445

Berat Kandili
24 Şubat 2024 Cumartesi
14 Şaban 1445

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı
11 Mart 2024 Pazartesi
1 Ramazan 1445

Kadir Gecesi
5 Nisan 2024 Cuma
26 Ramazan 1445

Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
10 Nisan 2024 Çarşamba
1 Şevval 1445

Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
11 Nisan 2024 Perşembe
2 Şevval 1445

Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
12 Nisan 2024 Cuma
3 Şevval 1445

Terviye Günü
14 Haziran 2024 Cuma
8 Zilhicce 1445

Arefe Günü
15 Haziran 2024 Cumartesi
9 Zilhicce 1445

Kurban Bayramı 1. Günü
16 Haziran 2024 Pazar
10 Zilhicce 1445

Kurban Bayramı 2. Günü
17 Haziran 2024 Pazartesi
11 Zilhicce 1445

Kurban Bayramı 3. Günü
18 Haziran 2024 Salı
12 Zilhicce 1445

Kurban Bayramı 4. Günü
19 Haziran 2024 Çarşamba
13 Zilhicce 1445

Hicri Yılbaşı Gecesi
6 / 7 Temmuz 2024 Cumartesi / Pazar
30 Zilhicce / 1 Muharrem 1445 - 1446

Hicri Yılbaşı Günü
7 Temmuz 2024 Pazar
1 Muharrem 1446

Aşûre Gecesi
15 / 16 Temmuz 2024 Pazartesi / Salı
9 / 10 Muharrem 1446

Aşûre Günü
16 Temmuz 2024 Salı
10 Muharrem 1446

Mevlid Kandili
14 Eylül 2024 Cumartesi
11 Rebiulevvel 1446

2023 Kadir Gecesi Ne Zaman?

2023 Kadir Gecesi 17 Nisan Pazartesi gününe denk gelmektedir.

2023 Üç Aylar Ne Zaman?

2023 üç aylar, Receb ayıyla birlikte 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlıyor.

2023 Regaib Kandili Ne Zaman?

2023 Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gününe denk gelmektedir.


2023 Miraç Kandili Ne Zaman?

2023 Miraç Kandili 17 Şubat Cuma gününe denk gelmektedir.

2023 Berat Kandili Ne Zaman?

2023 Berat Kandili 6 Mart Pazartesi gününe denk gelmektedir.

2023 Mevlid Kandili Ne Zaman?

2023 Mevlid Kandili 26 Eylül Salı gününe denk gelmektedir.

2023 Ramazan Bayramı

20 Nisan PERŞEMBE: AREFE
21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
2023 Kurban Bayramı

27 Haziran SALI: AREFE
28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
2023 Ramazan Ne Zaman?

Ramazan ayı yeni yılda 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak. 21 Nisan 2023 Cuma günü sona erecek.

2023 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

20 Nisan 2023 Perşembe günü arefe günü olacak. Ramazan Bayramı ise 21-22-23 Nisan 2023 tarihlerine denk geliyor.

2023 Kurban Bayramı Ne Zaman?

27 Haziran 2023 Salı arefe günü olacak. Kurban Bayramı ise 28 Haziran Çarşamba günü başlayıp 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü son bulacak.

2023 Dini Günler Listesi

23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ
17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ
6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ
23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI
17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ
20 Nisan PERŞEMBE: AREFE
21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
27 Haziran SALI: AREFE
28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI
28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ
26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ

MİRAÇ VE DİĞER KANDİL GÜNLERİ

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 17 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" kabul edilen Berat Kandili'nin 6 Mart'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan 23 Mart'ta başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
kandil
Gündem

Diğer Haberler

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan Beşiktaş'a 5 milyon euro! Beşiktaş Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan Beşiktaş'a 5 milyon euro!
Beşiktaş'ta Musrati'nin istatistikleri göze çarptı Beşiktaş Beşiktaş'ta Musrati'nin istatistikleri göze çarptı
Galatasaray'da son imparator: Okan Buruk Galatasaray Galatasaray'da son imparator: Okan Buruk
Beşiktaş'ta sakatların dönüş tarihi belli oldu Beşiktaş Beşiktaş'ta sakatların dönüş tarihi belli oldu
Gökhan Zan aday mı? Gökhan Zan TİP'ten aday mı? Gündem Gökhan Zan aday mı? Gökhan Zan TİP'ten aday mı?
Galatasaray'da Okan Buruk tarih yazıyor! Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk tarih yazıyor!
Fenerbahçe'de Szymanski üzüntüsü Fenerbahçe Fenerbahçe'de Szymanski üzüntüsü
Fenerbahçe'de Tadic şanssızlığını kırdı Fenerbahçe Fenerbahçe'de Tadic şanssızlığını kırdı
Al-Musrati Portekiz'de olay çıkardı! Beşiktaş Al-Musrati Portekiz'de olay çıkardı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: "Kişi kendinden bilir işi…"
2
Tottenham, Galatasaray'ın yıldızını izledi!
3
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli olacak
4
Galatasaray: "Kırmızı kartlara kör bir hakem..."
5
Emre Belözoğlu'dan Galatasaray maçı öncesi açıklama
6
Galatasaray'da Dries Mertens kararı!
7
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı seferberliği!

SON HABERLER

yukarı ok