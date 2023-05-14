Haber Tarihi: 14 Mayıs 2023 14:34 - Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2023 14:34

Bugün kafeler açık mı? 14 mayıs seçim günü lokantalar, restoranlar ve AVM'ler açık mı, kapalı mı?

Bugün kafeler açık mı? Seçim günü lokantalar, restoranlar ve AVM'ler açık mı, kapalı mı? 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ardından Bugün kapalı olacak yerler belli oldu. Seçim günü 14 Mayıs'ta eğlence yerleri, alkollü mekanlar faaliyetlerine ara verecek. Seçimin günü kafeler, restoranlar, lokantalar ve AVM'lere gidecek olan vatandaşlar, Seçim günü kafeler, restoranlar, lokantalar ve AVM'ler açık mı? 14 Mayıs'ta kafeler, restoranlar, lokantalar ve AVM'ler kapalı mı? sorularına cevap arıyor. İşte, 15 Mayıs kafeler, restoranlar, lokantalar ve AVM'lerin çalışma saati ve günleri...

Bugün kafeler açık mı? 14 mayıs seçim günü lokantalar, restoranlar ve AVM'ler açık mı, kapalı mı?
Abone Ol
14 Mayıs Pazar günü Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sebebiyle oy verme işleminden sonra günlük hayatına devam etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında, "Seçim günü kafeler, restoranlar ve AVM'ler açık mı kapalı mı? 14 Mayıs 2023 seçim günü AVM'ler açık mı kapalı mı olacak?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar... 

BUGÜN KAFELER AÇIK MI?

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri yasakları, Resmi Gazete'de yayınlanarak kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnızca yemek verilebilecek.
SEÇİM GÜNÜ AVM'LER, MAĞAZALAR, MARKETLER AÇIK MI?
14 Mayıs Pazar günü için YSK tarafından belli başlı yasaklar listesi açıklandı:

- Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

- Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

- Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

- Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

- Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

- YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.


- Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

- Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

- Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

- Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek

2023 GENEL SEÇİM GÜNÜ UYGULANACAK YASAKLAR

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

 Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak.

Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Onur Bulut, İstanbul'a döndü Beşiktaş Onur Bulut, İstanbul'a döndü
İspanyollar, Miguel Crespo'yu istiyor Türkiye Transferler İspanyollar, Miguel Crespo'yu istiyor
Fenerbahçe sol bekte istikrarı sağlayamadı! Fenerbahçe Fenerbahçe sol bekte istikrarı sağlayamadı!
Geçersiz oylar kime gider? Kullanılmayan oylar kime gider? Boş oylar kime gidiyor? Gündem Geçersiz oylar kime gider? Kullanılmayan oylar kime gider? Boş oylar kime gidiyor?
Fenerbahçe Zajc'ta mutlu sona çok yakın Türkiye Transferler Fenerbahçe Zajc'ta mutlu sona çok yakın
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat için transfer kararı Türkiye Transferler Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat için transfer kararı
Batshuayi'den Trabzonspor'a özel hazırlık Fenerbahçe Batshuayi'den Trabzonspor'a özel hazırlık
Redmond ile Beşiktaş arasında büyük engel! Türkiye Transferler Redmond ile Beşiktaş arasında büyük engel!
Karşıyaka umduğunu bulamadı Spor Toto 3. Lig Karşıyaka umduğunu bulamadı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Mauricio Pochettino, transfer listesini yönetime sundu!
2
PSG'den Real Madrid'e teklif
3
Galatasaray'da Zaniolo kararı
4
Messi'nin ıslıklanmasına Galtier'in yorumu
5
Cumhurbaşkanlığı seçiminde "Ali Koç istifa" tepkisi
6
Milot Rashica için transfer açıklaması
7
Beşiktaş'a kötü haber! Milli oyuncu hasteneye kaldırıldı!

SON HABERLER

yukarı ok