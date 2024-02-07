Haber Tarihi: 07 Şubat 2024 13:00 - Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 13:00

Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman? 7 Şubat 2024

7 Şubat 2024 Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta yapılacak soruları vatandaşların gündeminde. Peki, kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? İşte Kabine Toplantısı konuları ve tarihi

Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman? 7 Şubat 2024
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7 Şubat 2024 Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Son yapılan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyaseti ve emekliye ek zam düzenlemesi ele alınmıştı. Şimdi gözler yapılacak olan yeni Kabine toplantısının gündemine çevrildi. Peki, kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? 

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yeni yılın ilk Kabine toplantısı 16 Ocak'ta gerçekleşti.

Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının 29 Ocak'ta yapılması bekleniyordu fakat toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takviminde yer almadığı için yapılamadı.

Yeni toplantı tarihi henüz açıklanmadı fakat Kabine'nin 7 Şubat 2024 günü toplanması bekleniyor.

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

7 Şubat günü toplanması beklenen Kabine'nin gündem maddeleri arasında Türkiye'nin iç ve dış siyaseti, Gazze'de yaşanan son durum, Öğretmen atamaları, 6 Şubat'da meydana gelen asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinin masaya yatırılması bekleniyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

Öte yandan Kabine'de öğretmen atamalarının da ele alınması bekleniyor.

BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Diğer yandan öğretmen adaylarının beklediği öğretmen atamaları hakkında Bakan Tekin, şunları söylemişti;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir."
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