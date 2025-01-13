Haber Tarihi: 13 Ocak 2025 11:04 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 11:04

Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman? 13 Ocak 2025

13 Ocak 2025 | Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta yapılacak soruları vatandaşların gündeminde. Peki, kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? İşte Kabine Toplantısı konuları ve tarihi

Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman? 13 Ocak 2025
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13 Ocak 2025 | Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Son yapılan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyaseti ve emekliye ek zam düzenlemesi ele alınmıştı. Şimdi gözler yapılacak olan yeni Kabine toplantısının gündemine çevrildi. Peki, kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı 15 günde bir toplanıyor. Son düzenlenen toplantı 6 Ocak 2025 tarihinde yapılmıştı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 13 Ocak'ta Aile Yılı'nın detaylarını açıklayıp vatandaşlara birçok müjde verecek.

Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki hafta yani 20 Ocak tarihinde yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

AİLE YILI DETAYLARI AÇIKLANACAK

Vatandaşların, ailenin, aile olmanın, bir aile içinde güvenle yaşamanın mutluluğunu hissedecekleri bir yıl olması için Bakanlığın koordinasyonunda devletin tüm kurumlarıyla kapsamlı çalışmaları hayata geçireceklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"13 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından detaylarının açıklanacağı Aile Yılı'nda vereceğimiz müjdelerin ve yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Toplumumuzun tüm kesimlerini bu anlamlı yılın mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaşmaya davet ediyorum."

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ekonomideki son durum ele alınacak.

Bakanların katılımı ile yapılan toplantıda Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri istişare edilecek.
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