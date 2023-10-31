Haber Tarihi: 31 Ekim 2023 12:27 - Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023 12:27

Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündemi...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi her iki haftada bir toplanıyor! Kabinenin son toplantısı 9 Ekim günü düzenlenmişti. Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorusu gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı ardından yaptığı açıklamada emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesine değinmişti. Yeni müjdeler için gözler yeni Kabine toplantısı tarihinde! Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı? İşte kabine gündemindeki konular (Evlilik kredisi, prim gün sayısı...)

Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündemi...
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Kabine Toplantısı, 2 haftalık bir aradan sonra bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündemini ekonomiye ilişkin başlıklardan oluşacak. Bu kapsamda Aile ve Gençlik Bankası kurulmasına ilişkin kanun teklifi, gençlere faizsiz evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik ile memur ve emekli maaşlarında artışa yönelik çalışmalar ele alınacak.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 9 Ekim günü düzenlenmişti. İki haftada bir düzenlenen toplantının 23 Ekim günü gerçekleştirilmesi beklenirken, toplantı yapılmamıştı. Kabine'nin 31 Ekim günü yapılması planlanıyor. Toplantı saatine ilişkin bir bilgi olmasa da saat 16:00 sıralarında Kabine'nin bir araya gelmesi beklenenler arasında.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Uzun bir aranın ardından toplanacak olan kabinenin gündeminde bu başlıklar olacak:

Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararının ekonomiye yansımaları ele alınacak.

Enflasyonla mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketlere yaptığı indirim çağrısının sonuçları değerlendirilecek.

PRİM GÜN SAYISI

Bağkur prim gün sayısıyla ilgili düzenleme de uzun süredir gündemde.

Prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek.

Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

EVLİLİK KREDİSİ


Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısında yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi verileceğini söylemişti.

Meclis gündemine gelmesi beklenen çalışmadaki son durum da kabinede ele alınacak konu başlıkları arasında olacak.

Konut ve kira sektöründeki son gelişmeler de masaya yatırılacak.

DIŞ POLİTİKADA EN ÖNEMLİ KONU GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILAR

Dış politikada en önemli başlıksa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu konuda yürüttüğü diplomatik girişimler hakkında, kabine üyelerine bir sunum yapması bekleniyor..

Memur - emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, 90 bin taşerona kadro ve Filistin-İsrail arasındaki gerilim gibi pek çok konuya ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.

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