Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündemi...

Kabine Toplantısı, 2 haftalık bir aradan sonra bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündemini ekonomiye ilişkin başlıklardan oluşacak. Bu kapsamda Aile ve Gençlik Bankası kurulmasına ilişkin kanun teklifi, gençlere faizsiz evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik ile memur ve emekli maaşlarında artışa yönelik çalışmalar ele alınacak.Son Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 9 Ekim günü düzenlenmişti. İki haftada bir düzenlenen toplantının 23 Ekim günü gerçekleştirilmesi beklenirken, toplantı yapılmamıştı. Kabine'nin 31 Ekim günü yapılması planlanıyor. Toplantı saatine ilişkin bir bilgi olmasa da saat 16:00 sıralarında Kabine'nin bir araya gelmesi beklenenler arasında.Uzun bir aranın ardından toplanacak olan kabinenin gündeminde bu başlıklar olacak:Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararının ekonomiye yansımaları ele alınacak.Enflasyonla mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketlere yaptığı indirim çağrısının sonuçları değerlendirilecek.Bağkur prim gün sayısıyla ilgili düzenleme de uzun süredir gündemde.Prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek.Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısında yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi verileceğini söylemişti.Meclis gündemine gelmesi beklenen çalışmadaki son durum da kabinede ele alınacak konu başlıkları arasında olacak.Konut ve kira sektöründeki son gelişmeler de masaya yatırılacak.Dış politikada en önemli başlıksa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu konuda yürüttüğü diplomatik girişimler hakkında, kabine üyelerine bir sunum yapması bekleniyor..Memur - emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, 90 bin taşerona kadro ve Filistin-İsrail arasındaki gerilim gibi pek çok konuya ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.