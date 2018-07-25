Bugün izlediğimiz en güzel şey

Bugün izlediğimiz en güzel şey

Bugün izlediğimiz en güzel şey

Trafikte polisler tarafından çevirilen bu adam, hayatının en büyük sürprizini yaşıyor.







İLGİLİ VİDEO Trafikte polisler tarafından çevirilen bu adam, hayatının en büyük sürprizini yaşıyor.

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