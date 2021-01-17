Bugün İstanbul'da kar yağacak mı? Hava durumu İstanbul! Kar yağacak mı?

Kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar yağacak mı? bilgisine vatandaşlar ulaşmaya çalışıyor. İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırıyor. Ne kadar kar yağacak? Kar İstanbul'da tutacak mı? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi bilgilerine vatandaşlar ulaşmaya çalışıyor.Son verilen bilgilere göre İstanbul'da 17 Ocak ve 18 Ocak tarihlerinde yoğun kar yağışı devam edecek. İstanbul'da kar tuttu ve bazı yerlerde bembeyaz kar örtüsünün oluştuğu gözlendi.İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle ilin Avrupa Yakası'nda etkili oldu. Bir süre şiddetli yağan kar daha sonra sulu kara dönüştü. Zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde sürüyor.İlerleyen saatlerde etkisini arttırarak devam etmesi beklenen kar yağışı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.İstanbul'da bugün sıcaklık -2 derece civarında seyredecek. Kar yağışı ve rüzgar gün içerisinde hafifleyecek. Gece havanın açması ile ilde buzlanma olacak. Gece saatlerinde sıcaklık -5 dereceye kadar inecek.Öte yandan Meteoroloji'nin tahminlerine göre; Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor.Çok bulutlu, bu akşam bölge genelinin, gece saatleri ile bugün (Pazar) doğusu ile Tekirdağ'ın doğusu ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve bugün (Pazar) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde kar yağışlıÇok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlıÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı