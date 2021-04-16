Bugün iftarda ne yapsam? İftar yemek menüsü

Mübarek ramazan ayında size yardımcı olması için iftar yemek menüsü çıkardık. Bu yemekleri pratik bir şekilde yapabilirsiniz. "Bugün iftarda acaba ne yapsam" diyorsanız ve internet üzerinden yemek menüsü arıyorsanız bu tariflere bakmanınız öneririz. İşte mutlaka bakmanız gereken haberimizin içeriği...Malzemeler: 400 gr. kuzu sırtı madalyonu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber, 4 yemek kaşığı süt, 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 6 adet kiraz domates.Yapılışı: 400 gram kuzu kaburgasının etini kemiklerinden ayırın. Eti dış yüzeyindeki yağa saracağınızdan, yağın üzerindeki fazla kısımları keserek temizleyin. Temizlediğiniz dış yağı et döveceği ile döverek inceltin. Yağ eti sarabilecek büyüklüğe gelene kadar inceldikten sonra, eti yağa sarın ve açılmaması için iki ucundan çöp şiş ile birleştirin.Şişler ortada kalacak biçimde eti eşit parçalara kesin. Terbiyesini hazırlamak için; oval bir kaba 2 yemek kaşığı ayçiçek yağını, 4 yemek kaşığı sütü, 1/2 çay kaşığı karabiberi ve 1 tatlı kaşığı tuzu aktarın ve tüm malzemeyi çırpın. Etleri yukarı bakacak şekilde dizip, üzerlerine hazırladığınız terbiyeyi bir fırçayla sürün. Aynı işlemi etlerin diğer yüzeyi için tekrarlayıp, terbiyelediğiniz etleri önceden kızdırılmış ızgaraya alın. Etleri ters yüz ederek pişirin. 6 adet kiraz domatesi de ızgaraya koyarak pişirin. Pişen domatesleri ve etleri ızgaradan alarak servis edinİftar ve sahur arası vakit az olduğundan ve iftarda yenilen yemek sonrası uyumadan önce acıkılmadığından sahura kalkamayanlar gece ne yiyeceğine karar veremiyor. Bu noktada gece yatmadan yenilen 2-3 adet hurma, ceviz ve fındık ve bunun yanında içilen 1 bardak su ile de oruç tutabilirsiniz. Aslında önerilen sahura kalkıp hem sağlıklı beslenmektir ancak sahura kalkamayanlar içinde alternatif bir çözüm olabilir.Susamamak için sahurda ne içilmeli?Sahurda yoğurt ve ayran tüketmek vücudun su ihtiyacının bir bölümünü karşılayacağından gün içinde susatmayacaktır.Sahurda meyve tüketirseniz günlük alınması gereken su miktarının bir kısmını karşılamış olursunuz. Bu meyveler mevsimine göre değişebilir.Sahurda kahvaltılık peynir, yumurta gibi besinler tüketiyorsanız yanına 1 bardak süt içebilirsiniz.Sahurda su tüketimini abartmanın gün içindeki susuzluğa etkisi yoktur. Yani gereken su miktarını iftar ve sahur arasına bölerek tüketmeniz önerilir.Günlük mineral kaybını önlemek için iftar sonrası veya sahurda 1 şişe maden suyu içmek de faydalı olacaktır.Sahurda zeytin tüketimi tok tutması açısından sıkça önerilse de fazla tüketmemeye dikkat edin. Fazla zeytin tüketildiğinde tuzlu olduğu için gün içinde susamanıza sebep olabilir.Örnek Sahur MenüsüRamazanda hem pratik hem hafif hem de damak tadınıza uygun olması için örnek sahur menüsü tavsiyesi;1 adet haşlanmış yumurta1 kase lor peyniri1 avuç ceviz1 bardak kefir1 dilim kepek ekmeği1-2 salatalık* Oruç tutmak* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak* Kur'an okumak* Namazları cemaatle kılmak* Sahur yapmak* İftar ettirmek* Kadir Gecesini aramak* Sabretmek* İhsan ve ikramda bulunmak* Tövbe etmek* Cenneti istemek* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek* Ramazan umresi yapmak* Açları doyurmak