Bugün İBO Show 19 Aralık 2020 Cumartesi canlı izle StarTV kesintisiz link yayın

Cumartesi akşamları saat 20.00'da ekranlara gelen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Uzun bir aranın ardından İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu düzeldikten sonra İbrahim Tatlıses'in konuklarını ağırladığı İbo Show 6. bölüm konukları belli oldu. İbo Show yeni bölüm ile ilgili detaylar ile birlikte merak edilenler haberimizde.

19 Aralık 2020 10:51
Bugün İBO Show 19 Aralık 2020 Cumartesi canlı izle StarTV kesintisiz link yayın
İbrahim Tatlıses'in 1993 yılında başladığı İbo Show yeniden ekranlarda ve 6. bölümü ile yayınlanacak. Peki İbo Show ne zaman saat kaçta yayınlanacak? İbo Show hangi kanalda? İbo Show canlı izle, İbo Show 2020 gibi detayları merak eden vatandaşlar bulunuyor.
İBO Şov 6. bölüm Star TV'de ekranlara gelecek. İBO Şov 2020 sezonu ile ilgili araştırmalara başlayan vatandaşlar, İBO Şov hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

İBO SHOW SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İBO SHOW her Cumartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanacak. Bu hafta 19 Aralık 2020 Cumartesi akşamı da saat 20:00'de başlayacak.

İBO SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI, İBO SHOW 2. BÖLÜMDE KİM KONUK?

İbo Show 6. bölümünde Yılmaz Vural, Oya Başar, Oktay Kaynarca ve Zara konuk oluyor.

İBO SHOW 6. BÖLÜM CANLI İZLE, İBO SHOW YENİ BÖLÜM CANLI

İBO SHOW 6. BÖLÜM TANITIMI


 
İBO SHOW İLK BÖLÜM ÇOK İZLENMİŞTİ

Programın ilk bölümünde konuklar Şafak Sezer, Kutsi ve Deniz Seki'ydi. Ancak bu isimler tesadüfi olarak çağrılmadı. İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğradığı 14 Mart 2011 yılında son konukları Deniz Seki ve Kutsi olmuştu. Elbisesi ve şarkılarıyla geceye damga vuran Sibel Can sosyal medyaya damga vurdu.

İBO SHOW 1. BÖLÜM İZLE

Milyonların özlediği 'İbo Show' 9 yıllık aradan sonra yeniden yayında.. Yıllar süren hasret sona eriyor ve 'İbo Show', çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. İlk bölümün konukları Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş.

Diğer Haberler

19 Aralık Cumartesi iddaa tahminleri Futbol

19 Aralık Cumartesi iddaa tahminleri
Beşiktaş'tan Rosier için 1+1 formülü Beşiktaş

Beşiktaş'tan Rosier için 1+1 formülü
Falcao oynadığı maç sayısını yakaladı Galatasaray

Falcao oynadığı maç sayısını yakaladı
Fatih Terim kaç maç ceza alacak? Galatasaray

Fatih Terim kaç maç ceza alacak?
Erol Bulut: 'Bizim için 3 puandan daha fazlası' Fenerbahçe

Erol Bulut: "Bizim için 3 puandan daha fazlası"
Aboubakar: 'Burası benim evim gibi' Beşiktaş

Aboubakar: "Burası benim evim gibi"
5 bin euroya Galatasaray'ı yıktı Fatih Karagümrük

5 bin euroya Galatasaray'ı yıktı
(CANLI YAYIN İZLE) İBO Show yeni bölüm saat 20:00 Canlı izle (19 Aralık 2020 Cumartesi) Gündem

(CANLI YAYIN İZLE) İBO Show yeni bölüm saat 20:00 Canlı izle (19 Aralık 2020 Cumartesi)
6. bölüm İBO Show 19 Aralık HD kesintisiz link, Bugün İBO Show canlı izle konuklar, şarkılar Gündem

6. bölüm İBO Show 19 Aralık HD kesintisiz link, Bugün İBO Show canlı izle konuklar, şarkılar
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
2

Avrupa 17 yaş altı kadınlar ve erkekler futbol şampiyonaları iptal edildi
3

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
4

Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
5

Kastamonuspor'da vaka sayısı 23'e yükseldi
6

Galatasaray'da iki koronavirüs!
7

Erzurumspor'da 1 futbolcu ve 1 yöneticinin testi pozitif
8

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
9

Beşiktaş'ta bir koronavirüs vakası daha
10

İngiltere Premier Lig'de 6 koronavirüs vakası
yukarı ok