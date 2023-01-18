Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 18 Ocak 2023 günün maç programı

Futbolseverlerin gözü kulağı her zaman olduğu gibi bugün hangi maçlar var mı konusunda. Size bu konuda her gün yardımcı olabileceğimiz ve bugün maç var mı sorusuna cevap bulabileceğiniz bir rehber hazırladık. İşte bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı ve günün maç programı.

Haber; Sporx.com
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Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 18 Ocak 2023 günün maç programı
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18 Ocak 2023 08:16
7'den 77'e futbolseverler, basketbolseverler ve diğer sporları tutku ile takip edenler her zaman "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu merak etmiştir. Sporx'in yıllardır yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen TV'de bugün sayfasından programa ulaşabileceğiniz gibi aşağıdaki günün maç programı ile de "Bugün maç var mı?" sorusuna yanıt bulabilirsiniz.
Bugün hangi maçlar var? 


SaatProgramKanal
03:30Milwaukee Bucks - Toronto RaptorsS Sport
04:00SA Spurs - Brooklyn NetsNBA TV
07:00Sabah SporuA Spor
07:00İlk BaskıTRT Spor
08:30Her Sabah SporTivibu Spor
10:00Sabah Spor BülteniTRT Spor
10:00Medya DünyasıA Spor
10:30Spor GazetesiTivibu Spor
11:00beIN ManşetBeIN Haber
11:00Spor ManşetTRT Spor
12:00Spor AjansıA Spor
12:30TRT Gün OrtasıTRT Spor
13:00beIN Gün OrtasıBeIN Haber
14:00Spor StüdyosuTRT Spor
14:00Gün OrtasıA Spor
14:00Her Gün SporTivibu Spor
14:30Karagümrük - M.BaşakşehirA Spor
15:00La Liga RaporuTivibu Spor
16:00Gündem FutbolTRT Spor
16:30Kupa'da BugünA Spor
16:30Dünyadan SporTivibu Spor
17:30Fenerbahçe - MTV StuttgartTivibu Spor 1
17:45Ankaragücü - BeşiktaşA Spor
18:00Spor MerkeziTRT Spor
18:00beIN Ana HaberBeIN Haber
19:00ÇBK Mersin - Basket LandesEL Woman YouTub
19:30Olympiakos - FenerbahçeEL Woman YouTub
19:45Kupa'da Bugün AkşamA Spor
20:00Türk Telekom - Hamburg TowersTRT Spor Yıldız
20:00Futbol AklıTRT Spor
20:30Her Akşam SporTivibu Spor
20:30Ümraniyespor - TrabzonsporA Spor
20:30Oostende - AntwerpTivibu Spor 1
21:00Hapoel Tel Aviv - PariscS Sport 2
21:00Sporting Gijon - ValenciaTivibu Spor 2
22:00Milan - InterTRT Spor
22:00Athletic Bilbao - EspanyolTivibu Spor 3
22:30Türkiye'nin KupasıA Spor
22:45Leeds United - Cardiff CityTivibu Spor 1
23:00Gran Canaria - PromitheasS Sport 2
23:00Kilmarnock - Glasgow RangersTivibu Spor
23:00Real Betis - OsasunaTivibu Spor 2
23:00Levante - Atletico MadridTivibu Spor 4
23:00Crystal Palace - Manchester UtdBeIN Sports 3
00:00Son SayfaA Spor


Süper Lig, Milli Takım, kulüplerin oynayacağı hazırlık maçları, basketbol karşılaşmaları ve aradığınızın her zaman bir fazlası sizin için sürekli olarak güncellenen bu programda yer alıyor ve bugün hangi maçlar var konusunda sizin yapmanız gereken tek şey bu TV'de spor ekranı programını takviminize kaydetmek. Programda eksik görürseniz bize bildirmeyi unutmayın.

Günün maç programı, bugün hangi maçlar var, bugün maç var mı konusunda ise her gün araştırma yapmadan en kolay bir şekilde bu bilgilere ulaşabilmek için Sporx Mobil uygulaması'nı buradan (ücretsiz) hemen indirebilirsiniz. 

Türkiye Süper Lig fikstürünü öğrenmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Sporx web ve mobil sitesinde sol menüden Süper Lig Fikstür kısmına ulaşın. Buradaki maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Süper Lig ile ilgili en güncel bilgileri içeren resmi fikstürün yer aldığı bölümdür.Bu sekme, Süper Lig'in gelecek maçlarının tarih ve saatlerini gösterecektir. Fikstürü inceleyin. Fikstür, takımların karşı karşıya gelecekleri maçların tarihlerini ve saatlerini gösterir. Ayrıca, maçların hangi stadyumda oynanacağını da gösterir.

Güncellemelere dikkat edin. Süper Lig fikstürü zaman zaman değişebilir, özellikle özel durumlar nedeniyle. Bu nedenle, fikstürü sık sık kontrol etmeyi ve güncellemelere dikkat etmeyi unutmayın.

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